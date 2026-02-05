Любопытная Варвара (сериал, 2024) сезон 3 серия 6 смотреть онлайн

Многосерийный детский детектив «Любопытная Варвара» о веселых приключениях десятилетней девочки-вундеркинда и ее друзей. В главной роли — звезда комедийного проекта «Папины дочки. Новые» Полина Айнутдинова.



В центре сюжета умная и начитанная девочка по имени Варвара, которая приезжает в поселок Верховое на летние каникулы. Там она знакомится со смелым и немного наивным мальчиком Васей, который становится ее верным спутником в расследовании загадочных происшествий. Первым делом детям предстоит разобраться с таинственным пугалом, оживающим каждую ночь и пугающим местных жителей. Но это лишь начало захватывающих и веселых приключений, которые ожидают юных сыщиков в тихом поселке.



