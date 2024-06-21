Любопытная Варвара 1 сезон 3 серия смотреть онлайн

Любопытная Варвара. Сезон 1. Серия 3
Детектив, Семейный6+
С коровами поселка происходит что-то странное. Их поразила загадочная болезнь, и никто не знает, в чем дело. Варвара берется за расследование! Главные подозреваемые — ненавидящий молоко соседский мальчик и местный пропойца. Тем временем Паша выпрашивает у отца старую Ладу, чтобы впечатлить Николь, а та даже пытается помириться с Машкой, но, кажется, безуспешно...

Кто же виноват, что в Верховом теперь нельзя пить молоко? Спешите смотреть «Любопытная Варвара» 3 серия уже ждет вас на Wink!

Россия
Семейный, Детектив
27 мин / 00:27

8.1 КиноПоиск

