Любопытная Варвара 1 сезон 3 серия смотреть онлайн

С коровами поселка происходит что-то странное. Их поразила загадочная болезнь, и никто не знает, в чем дело. Варвара берется за расследование! Главные подозреваемые — ненавидящий молоко соседский мальчик и местный пропойца. Тем временем Паша выпрашивает у отца старую Ладу, чтобы впечатлить Николь, а та даже пытается помириться с Машкой, но, кажется, безуспешно...



Кто же виноват, что в Верховом теперь нельзя пить молоко? Спешите смотреть «Любопытная Варвара» 3 серия уже ждет вас на Wink!

