Любопытная Варвара 1 сезон 3 серия смотреть онлайн

О сериале
С коровами поселка происходит что-то странное. Их поразила загадочная болезнь, и никто не знает, в чем дело. Варвара берется за расследование! Главные подозреваемые — ненавидящий молоко соседский мальчик и местный пропойца. Тем временем Паша выпрашивает у отца старую Ладу, чтобы впечатлить Николь, а та даже пытается помириться с Машкой, но, кажется, безуспешно...
Кто же виноват, что в Верховом теперь нельзя пить молоко? Спешите смотреть «Любопытная Варвара» 3 серия уже ждет вас на Wink!
Рейтинг
8.1 КиноПоиск
- Режиссёр
Юрий
Коробейников
- Актриса
Полина
Айнутдинова
- Актёр
Сергей
Фёдоров
- ВЖАктриса
Вероника
Журавлева
- Актриса
Вера
Островская
- Актриса
Людмила
Артемьева
- Актёр
Виктор
Бычков
- Актёр
Михаил
Тарабукин
- НМАктриса
Наталия
Медведева
- Актриса
Олеся
Железняк
- АТАктриса
Анастасия
Тодореску
- ММАктёр
Миша
Мяло
- МКСценарист
Мария
Кабанова
- СВСценарист
Сергей
Востриков
- ПКСценарист
Павел
Косов
- ГЛСценарист
Георгий
Ланской
- ПИПродюсер
Полина
Иванова
- Продюсер
Карен
Оганесян
- СВПродюсер
Сергей
Востриков
- ПКПродюсер
Павел
Косов
- ЮФХудожница
Юлия
Феофанова
- ДФХудожница
Дарья
Фомина
- НПОператор
Николай
Платонов