Любопытная Варвара 1 сезон 7 серия смотреть онлайн

Варя и Вася идут в цирк, где знакомятся с дочерью дрессировщика и ее говорящим вороном Снежком — это он приносит Варваре драгоценные камни! Но зачем же птица это делает? В попытке докопаться до правды ребята пробираются в фургон цирковых артистов. Очень подозрительно ведет себя факир Огнесса, и кажется, она умеет гипнотизировать людей своим пламенем…



Так ли опасна Огнесса, как предполагают ребята, и смогут ли они избежать гипноза?.. Расскажет «Любопытная Варвара» 7 серия на Wink!

