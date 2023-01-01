Два холма (сериал, 2022) сезон 2 смотреть онлайн
- 18+53 мин
Два холма
Сезон 2 Серия 1
- 18+26 мин
Два холма
Сезон 2 Серия 3
- 18+28 мин
Два холма
Сезон 2 Серия 4
- 18+28 мин
Два холма
Сезон 2 Серия 5
- 18+23 мин
Два холма
Сезон 2 Серия 6
- 18+25 мин
Два холма
Сезон 2 Серия 7
- 18+25 мин
Два холма
Сезон 2 Серия 8
- 18+28 мин
Два холма
Сезон 2 Серия 9
- 18+25 мин
Два холма
Сезон 2 Серия 10
- 18+27 мин
Два холма
Сезон 2 Серия 11
- 18+24 мин
Два холма
Сезон 2 Серия 12
- 18+28 мин
Два холма
Сезон 2 Серия 13
- 18+29 мин
Два холма
Сезон 2 Серия 14
Сюжет
Границы экогорода теперь открыты для всех желающих: чем это обернется для матриархального мира? Включайте комедийный сериал «Два холма» — 2 сезон смотреть онлайн рекомендуем на видеосервисе Wink!
Во втором сезоне Рада и Гера переживают кризис в отношениях, который приводит их к неожиданным решениям и поступкам. Ситуация в экогороде обостряется, когда все москвичи переезжают в Два Холма, и политическая борьба за власть между старой и новой главами города достигает апогея. Вера Надеждовна рискует всем, проводя свадьбу Геры с невесткой, чтобы жители города могли узнать традиции гостей. Тем временем Международные игры Хранителей семени приводят к мировому скандалу: экогород оказывается под железным куполом.
Какое будущее ждет утопический мир теперь, когда мужчинам открыт свободный вход? Продолжайте смотреть «Два холма» — сериал, 2 сезон которого обещает еще больше юмора, драмы и неожиданных поворотов, доступен онлайн на нашем видеосервисе Wink!
Сериал Два холма 2 сезон смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
СтранаРоссия
ЖанрыКомедии, Фантастика
Рейтинг
- Режиссёр
Дмитрий
Грибанов
- АБРежиссёр
Аскар
Бисембин
- ПНАктриса
Пелагея
Невзорова
- Актёр
Никита
Кологривый
- Актриса
Светлана
Камынина
- Актёр
Владимир
Епифанцев
- Актриса
Анна
Снаткина
- Актёр
Филипп
Бледный
- АСАктёр
Андрей
Скороход
- Актриса
Жанна
Эппле
- ВСАктёр
Валерий
Скорокосов
- АВАктриса
Анфиса
Вистингаузен
- ДКСценарист
Дмитрий
Крепчук
- АЗСценарист
Алексей
Зуенок
- АМСценарист
Анатолий
Молчанов
- ВЗСценарист
Вячеслав
Зуб
- Продюсер
Эдуард
Илоян
- Продюсер
Виталий
Шляппо
- Продюсер
Денис
Жалинский
- Продюсер
Алексей
Троцюк
- ЕСАктриса дубляжа
Елена
Соловьева
- ГПХудожник
Григорий
Пушкин
- ММХудожница
Мария
Муратова
- ВПХудожница
Виктория
Первухина
- АГМонтажёр
Альберт
Галлямов
- АГМонтажёр
Андрей
Гамов
- ПММонтажёр
Павел
Махоткин
- АПМонтажёр
Антон
Полковников
- ДБОператор
Даниил
Батущак
- Оператор
Федор
Стручев
- ДВКомпозитор
Денис
Воронцов