Два холма (сериал, 2022) сезон 2 смотреть онлайн

Сюжет

Границы экогорода теперь открыты для всех желающих: чем это обернется для матриархального мира? Включайте комедийный сериал «Два холма» — 2 сезон смотреть онлайн рекомендуем на видеосервисе Wink!



Во втором сезоне Рада и Гера переживают кризис в отношениях, который приводит их к неожиданным решениям и поступкам. Ситуация в экогороде обостряется, когда все москвичи переезжают в Два Холма, и политическая борьба за власть между старой и новой главами города достигает апогея. Вера Надеждовна рискует всем, проводя свадьбу Геры с невесткой, чтобы жители города могли узнать традиции гостей. Тем временем Международные игры Хранителей семени приводят к мировому скандалу: экогород оказывается под железным куполом.



Какое будущее ждет утопический мир теперь, когда мужчинам открыт свободный вход? Продолжайте смотреть «Два холма» — сериал, 2 сезон которого обещает еще больше юмора, драмы и неожиданных поворотов, доступен онлайн на нашем видеосервисе Wink!



Сериал Два холма 2 сезон смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.