Два холма. Сезон 3
Wink
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Два холма
3-й сезон

Два холма (сериал, 2025) сезон 3 смотреть онлайн

9.12025, Два холма. Сезон 3 12 серий
Комедия, Фантастика18+
Фантастический сериал об идеальном мире будущего, которым правят женщины. Но есть ли в нем место мужчинам?
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Сезоны и серии

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О сериале

Ироничный постапокалипсис о борьбе полов. Смотреть «Два холма 3» уже можно на Wink.

3 сезон «Два холма» начинается с того, что герои сталкиваются с энергетическим кризисом, вынуждающим мужчин и женщин объединиться. Они пережидают зиму в московском метро, чтобы затем выйти на поверхность и начать жизнь с чистого листа. Появление Анатолия, разработчика новой нейросети, усложняет ситуацию. Героиня Рада покидает привычную среду и отправляется в большой мир, сталкиваясь с новыми испытаниями. Сезон обещает динамичный сюжет с неожиданными поворотами и расширением вселенной сериала. Новые герои, новые группировки, новые столкновения интересов и неожиданные чувства — в продолжении любимого комедийного сериала.

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Страна
Россия
Жанр
Комедия, Фантастика

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
6.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Два холма»