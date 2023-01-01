Два холма (сериал, 2025) сезон 3 смотреть онлайн
- 18+51 мин
Два холма
Сезон 3 Серия 1
- 18+28 мин
Два холма
Сезон 3 Серия 3
- 18+28 мин
Два холма
Сезон 3 Серия 4
- 18+30 мин
Два холма
Сезон 3 Серия 5
- 18+26 мин
Два холма
Сезон 3 Серия 6
- 18+27 мин
Два холма
Сезон 3 Серия 7
- 18+27 мин
Два холма
Сезон 3 Серия 8
- 18+8июля
Два холма
Сезон 3 Серия 9
- 18+15июля
Два холма
Сезон 3 Серия 10
- 18+22июля
Два холма
Сезон 3 Серия 11
- 18+29июля
Два холма
Сезон 3 Серия 12
- 18+5августа
Два холма
Сезон 3 Серия 13
О сериале
Ироничный постапокалипсис о борьбе полов. Смотреть «Два холма 3» уже можно на Wink.
3 сезон «Два холма» начинается с того, что герои сталкиваются с энергетическим кризисом, вынуждающим мужчин и женщин объединиться. Они пережидают зиму в московском метро, чтобы затем выйти на поверхность и начать жизнь с чистого листа. Появление Анатолия, разработчика новой нейросети, усложняет ситуацию. Героиня Рада покидает привычную среду и отправляется в большой мир, сталкиваясь с новыми испытаниями. Сезон обещает динамичный сюжет с неожиданными поворотами и расширением вселенно�й сериала. Новые герои, новые группировки, новые столкновения интересов и неожиданные чувства — в продолжении любимого комедийного сериала.
Уже интересно, как будут развиваться дальнейшие события? Смотреть «Два холма», 3 сезон, можно на Wink.
Сериал Два холма 3 сезон смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
СтранаРоссия
ЖанрКомедия, Фантастика
Рейтинг
- Режиссёр
Дмитрий
Грибанов
- АБРежиссёр
Аскар
Бисембин
- ПНАктриса
Пелагея
Невзорова
- Актёр
Никита
Кологривый
- Актриса
Светлана
Камынина
- Актёр
Владимир
Епифанцев
- Актриса
Анна
Снаткина
- Актёр
Филипп
Бледный
- АСАктёр
Андрей
Скороход
- Актриса
Жанна
Эппле
- ВСАктёр
Валерий
Скорокосов
- АВАктриса
Анфиса
Вистингаузен
- ДКСценарист
Дмитрий
Крепчук
- АЗСценарист
Алексей
Зуенок
- АМСценарист
Анатолий
Молчанов
- ВЗСценарист
Вячеслав
Зуб
- Продюсер
Эдуард
Илоян
- Продюсер
Виталий
Шляппо
- Продюсер
Денис
Жалинский
- Продюсер
Алексей
Троцюк
- ЕСАктриса дубляжа
Елена
Соловьева
- ГПХудожник
Григорий
Пушкин
- ММХудожница
Мария
Муратова
- ВПХудожница
Виктория
Первухина
- АГМонтажёр
Альберт
Галлямов
- АГМонтажёр
Андрей
Гамов
- ПММонтажёр
Павел
Махоткин
- АПМонтажёр
Антон
Полковников
- ДБОператор
Даниил
Батущак
- Оператор
Федор
Стручев
- ДВКомпозитор
Денис
Воронцов