Два холма (сериал, 2025) сезон 3 смотреть онлайн

Ироничный постапокалипсис о борьбе полов. Смотреть «Два холма 3» уже можно на Wink.



3 сезон «Два холма» начинается с того, что герои сталкиваются с энергетическим кризисом, вынуждающим мужчин и женщин объединиться. Они пережидают зиму в московском метро, чтобы затем выйти на поверхность и начать жизнь с чистого листа. Появление Анатолия, разработчика новой нейросети, усложняет ситуацию. Героиня Рада покидает привычную среду и отправляется в большой мир, сталкиваясь с новыми испытаниями. Сезон обещает динамичный сюжет с неожиданными поворотами и расширением вселенно�й сериала. Новые герои, новые группировки, новые столкновения интересов и неожиданные чувства — в продолжении любимого комедийного сериала.



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