Два холма (сериал, 2025) сезон 3 серия 10 смотреть онлайн

Два холма. Сезон 3. Серия 10
Два холма
3-й сезон
10-я серия
Комедия, Фантастика18+
Фантастический сериал об идеальном мире будущего, которым правят женщины. Но есть ли в нем место мужчинам?
О сериале

Отечественная фантастическая комедия «Два холма» — сериал о матриархальном обществе от режиссера «Вампиров средней полосы» и «Гранда».

2140 год. В результате чудовищной биологической войны 99,9% мужского населения планеты вымирает. Представительницы прекрасного пола объединяются и создают идеальное общество, в котором каждая женщина может найти дело себе по душе — посвятить себя материнству, заняться саморазвитием или наукой. В новом мире с помощью искусственного оплодотворения рождаются только девочки. Однако часть оставшихся в живых мужчин не собирается сдаваться и грозится нарушить строгие порядки матриархата. Так молодой дикарь Гера встречает за пределами экогорода учительницу Раду, и спокойствие государства нарушается.

Смогут ли Рада и Гера быть вместе? Не пропустите российский комедийный сериал 2022 года — смотреть «Два холма» онлайн бесплатно можно на нашем видеосервисе прямо сейчас!

Россия
Комедия, Фантастика
Full HD
27 мин / 00:27

7.6 КиноПоиск
6.4 IMDb

