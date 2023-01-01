Два холма (сериал, 2022) сезон 1 смотреть онлайн
- 18+49 мин
Два холма
Сезон 1 Серия 1
- 18+27 мин
Два холма
Сезон 1 Серия 2
- 18+26 мин
Два холма
Сезон 1 Серия 3
- 18+26 мин
Два холма
Сезон 1 Серия 4
- 18+27 мин
Два холма
Сезон 1 Серия 5
- 18+26 мин
Два холма
Сезон 1 Серия 6
- 18+25 мин
Два холма
Сезон 1 Серия 7
- 18+25 мин
Два холма
Сезон 1 Серия 8
- 18+24 мин
Два холма
Сезон 1 Серия 9
- 18+23 мин
Два холма
Сезон 1 Серия 10
- 18+27 мин
Два холма
Сезон 1 Серия 11
- 18+23 мин
Два холма
Сезон 1 Серия 12
- 18+27 мин
Два холма
Сезон 1 Серия 13
Сюжет
«Нет мужчин — нет проблем», — таков девиз матриархального мира в сериале «Два холма», 1 сезон которого доступен онлайн на видеосервисе Wink. Никита Кологривый и Пелагея Невзорова в радикальной комедии от режиссера хита «Вампиры средней полосы»!
В первом сезоне зрители увидят, как изменился мир к 2140-му году: большая часть мужского населения вымерла, и женщины создали матриархат. Утопическое женское общество, где каждая может выбрать предназначение: от материнства до науки. Немногочисленных выживших мужчин представительницы прекрасного пола презрительно называют дикарями и приматами. Мужчины-бунтари не желают мириться с такими порядками, и когда дерзкий Гера встречается с Радой, учительницей из утопического экогорода, то стабильность женского мира оказывается под угрозой.
Не терпится узнать, сможет ли Гера изменить судьбу мужского населения? Ответы ждут зрителей в первом сезоне: начинайте смотреть «Два холма» — сериал в хорошем качестве доступен в нашем онлайн-кинотеатре Wink!
Сериал Два холма 1 сезон смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
СтранаРоссия
ЖанрыКомедии, Фантастика
Рейтинг
- Режиссёр
Дмитрий
Грибанов
- АБРежиссёр
Аскар
Бисембин
- ПНАктриса
Пелагея
Невзорова
- Актёр
Никита
Кологривый
- Актриса
Светлана
Камынина
- Актёр
Владимир
Епифанцев
- Актриса
Анна
Снаткина
- Актёр
Филипп
Бледный
- АСАктёр
Андрей
Скороход
- Актриса
Жанна
Эппле
- ВСАктёр
Валерий
Скорокосов
- АВАктриса
Анфиса
Вистингаузен
- ДКСценарист
Дмитрий
Крепчук
- АЗСценарист
Алексей
Зуенок
- АМСценарист
Анатолий
Молчанов
- ВЗСценарист
Вячеслав
Зуб
- Продюсер
Эдуард
Илоян
- Продюсер
Виталий
Шляппо
- Продюсер
Денис
Жалинский
- Продюсер
Алексей
Троцюк
- ЕСАктриса дубляжа
Елена
Соловьева
- ГПХудожник
Григорий
Пушкин
- ММХудожница
Мария
Муратова
- ВПХудожница
Виктория
Первухина
- АГМонтажёр
Альберт
Галлямов
- АГМонтажёр
Андрей
Гамов
- ПММонтажёр
Павел
Махоткин
- АПМонтажёр
Антон
Полковников
- ДБОператор
Даниил
Батущак
- Оператор
Федор
Стручев
- ДВКомпозитор
Денис
Воронцов