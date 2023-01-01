Wink
Сериалы
Два холма
1-й сезон

Два холма (сериал, 2022) сезон 1 смотреть онлайн

9.12022, Два холма. Сезон 1 14 серий
Комедии, Фантастика18+
Серия в подписке «START»

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

Сюжет

«Нет мужчин — нет проблем», — таков девиз матриархального мира в сериале «Два холма», 1 сезон которого доступен онлайн на видеосервисе Wink. Никита Кологривый и Пелагея Невзорова в радикальной комедии от режиссера хита «Вампиры средней полосы»!

В первом сезоне зрители увидят, как изменился мир к 2140-му году: большая часть мужского населения вымерла, и женщины создали матриархат. Утопическое женское общество, где каждая может выбрать предназначение: от материнства до науки. Немногочисленных выживших мужчин представительницы прекрасного пола презрительно называют дикарями и приматами. Мужчины-бунтари не желают мириться с такими порядками, и когда дерзкий Гера встречается с Радой, учительницей из утопического экогорода, то стабильность женского мира оказывается под угрозой.

Не терпится узнать, сможет ли Гера изменить судьбу мужского населения? Ответы ждут зрителей в первом сезоне: начинайте смотреть «Два холма» — сериал в хорошем качестве доступен в нашем онлайн-кинотеатре Wink!

Сериал Два холма 1 сезон смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
6.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Два холма»