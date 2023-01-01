Два холма (сериал, 2022) сезон 1 смотреть онлайн

Сюжет

«Нет мужчин — нет проблем», — таков девиз матриархального мира в сериале «Два холма», 1 сезон которого доступен онлайн на видеосервисе Wink. Никита Кологривый и Пелагея Невзорова в радикальной комедии от режиссера хита «Вампиры средней полосы»!



В первом сезоне зрители увидят, как изменился мир к 2140-му году: большая часть мужского населения вымерла, и женщины создали матриархат. Утопическое женское общество, где каждая может выбрать предназначение: от материнства до науки. Немногочисленных выживших мужчин представительницы прекрасного пола презрительно называют дикарями и приматами. Мужчины-бунтари не желают мириться с такими порядками, и когда дерзкий Гера встречается с Радой, учительницей из утопического экогорода, то стабильность женского мира оказывается под угрозой.



Не терпится узнать, сможет ли Гера изменить судьбу мужского населения? Ответы ждут зрителей в первом сезоне: начинайте смотреть «Два холма» — сериал в хорошем качестве доступен в нашем онлайн-кинотеатре Wink!



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