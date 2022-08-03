Два холма (сериал, 2022) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

Отечественная фантастическая комедия о матриархальном обществе от режиссера «Вампиров средней полосы» и «Гранда». 2140 год. В результате чудовищной биологической войны 99,9% мужского населения планеты вымирает. Представительницы прекрасного пола объединяются и создают идеальное общество, в котором каждая женщина может найти дело себе по душе — посвятить себя материнству, заняться саморазвитием или наукой. В новом мире с помощью искусственного оплодотворения рождаются только девочки. Однако часть оставшихся в живых мужчин не собирается сдаваться и грозится нарушить строгие порядки матриархата. Так молодой дикарь Гера встречает за пределами экогорода учительницу Раду, и спокойствие государства нарушается. Смогут ли Рада и Гера быть вместе? Не пропустите российский комедийный сериал 2022 года — смотреть «Два холма» онлайн бесплатно можно на нашем видеосервисе прямо сейчас!

