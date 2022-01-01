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Два холма
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9.12022, Фильм о фильме
Комедии, Фантастика18+
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Два холма (сериал, 2022) сезон 1 серия 13 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

Сюжет

2140 год. Страшный вирус выкосил 99,9% мужского населения планеты. Теперь почти все женщины Земли живут в высокотехнологичных эко-поселениях в отдалении от крупных городов. А выжившие мужчины вынуждены или деградировать, живя на остатках былой цивилизации, или стать «содержанцами», которые нужны женщинам исключительно для продолжения рода.

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Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
Комедии, Фантастика

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
6.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Два холма»