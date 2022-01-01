Два холма (сериал, 2022) сезон 1 серия 13 смотреть онлайн

Сюжет

2140 год. Страшный вирус выкосил 99,9% мужского населения планеты. Теперь почти все женщины Земли живут в высокотехнологичных эко-поселениях в отдалении от крупных городов. А выжившие мужчины вынуждены или деградировать, живя на остатках былой цивилизации, или стать «содержанцами», которые нужны женщинам исключительно для продолжения рода.



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