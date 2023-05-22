Два холма (сериал, 2022) сезон 2 серия 3 смотреть онлайн
О сериале
Отечественная фантастическая комедия о матриархальном обществе от режиссера «Вампиров средней полосы» и «Гранда». 2140 год. В результате чудовищной биологической войны 99,9% мужского населения планеты вымирает. Представительницы прекрасного пола объединяются и создают идеальное общество, в котором каждая женщина может найти дело себе по душе — посвятить себя материнству, заняться саморазвитием или наукой. В новом мире с помощью искусственного оплодотворения рождаются только девочки. Однако часть оставшихся в живых мужчин не собирается сдаваться и грозится нарушить строгие порядки матриархата. Так молодой дикарь Гера встречает за пределами экогорода учительницу Раду, и спокойствие государства нарушается. Смогут ли Рада и Гера быть вместе? Не пропустите российский комедийный сериал 2022 года — смотреть «Два холма» онлайн бесплатно можно на нашем видеосервисе прямо сейчас!
СтранаРоссия
ЖанрКомедия, Фантастика
Время25 мин / 00:25
Рейтинг
- Режиссёр
Дмитрий
Грибанов
- АБРежиссёр
Аскар
Бисембин
- ПНАктриса
Пелагея
Невзорова
- Актёр
Никита
Кологривый
- Актриса
Светлана
Камынина
- Актёр
Владимир
Епифанцев
- Актриса
Анна
Снаткина
- Актёр
Филипп
Бледный
- АСАктёр
Андрей
Скороход
- Актриса
Жанна
Эппле
- ВСАктёр
Валерий
Скорокосов
- АВАктриса
Анфиса
Вистингаузен
- ДКСценарист
Дмитрий
Крепчук
- АЗСценарист
Алексей
Зуенок
- АМСценарист
Анатолий
Молчанов
- ВЗСценарист
Вячеслав
Зуб
- Продюсер
Эдуард
Илоян
- Продюсер
Виталий
Шляппо
- Продюсер
Денис
Жалинский
- Продюсер
Алексей
Троцюк
- ЕСАктриса дубляжа
Елена
Соловьева
- ГПХудожник
Григорий
Пушкин
- ММХудожница
Мария
Муратова
- ВПХудожница
Виктория
Первухина
- АГМонтажёр
Альберт
Галлямов
- АГМонтажёр
Андрей
Гамов
- ПММонтажёр
Павел
Махоткин
- АПМонтажёр
Антон
Полковников
- ДБОператор
Даниил
Батущак
- Оператор
Федор
Стручев
- ДВКомпозитор
Денис
Воронцов