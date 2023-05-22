Два холма. Сезон 2. Серия 13
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Сериалы
Два холма
2-й сезон
13-я серия
9.02022, Два холма. Сезон 2. Серия 13
Комедия, Фантастика18+
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Два холма (сериал, 2022) сезон 2 серия 13 смотреть онлайн

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О сериале

Отечественная фантастическая комедия о матриархальном обществе от режиссера «Вампиров средней полосы» и «Гранда». 2140 год. В результате чудовищной биологической войны 99,9% мужского населения планеты вымирает. Представительницы прекрасного пола объединяются и создают идеальное общество, в котором каждая женщина может найти дело себе по душе — посвятить себя материнству, заняться саморазвитием или наукой. В новом мире с помощью искусственного оплодотворения рождаются только девочки. Однако часть оставшихся в живых мужчин не собирается сдаваться и грозится нарушить строгие порядки матриархата. Так молодой дикарь Гера встречает за пределами экогорода учительницу Раду, и спокойствие государства нарушается. Смогут ли Рада и Гера быть вместе? Не пропустите российский комедийный сериал 2022 года — смотреть «Два холма» онлайн бесплатно можно на нашем видеосервисе прямо сейчас!

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Фантастика
Время
27 мин / 00:27

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
6.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Два холма»