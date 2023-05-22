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Два холма
2-й сезон
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9.02022, Фильм о фильме
Комедия, Фантастика18+
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Два холма (сериал, 2022) сезон 2 серия 14 смотреть онлайн

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О сериале

Что будет, если в результате биологической войны почти все мужское население вымрет? Женщины погорюют (недолго), а потом объединятся и создадут новый лучший мир — с экогородками, возобновляемой энергией, возможностями заниматься чем захочется, хоть наукой и биохакингом, хоть йогой и саморазвитием. Размножение теперь происходит путем искусственного оплодотворения, а рождаются в новом мире только девочки.

Но не всем по нраву такое мироустройство. Часть оставшихся в живых мужчин и верных им женщин уходят жить в заброшенные мегаполисы, начинают воровать электричество, наслаждаясь свободой и традиционным сексом. Спокойствие идеально устроенного женского мира оказывается под угрозой, когда учительница Рада из экогорода «Два холма» встречает за его пределами молодого «примата» Геру.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Фантастика
Время
28 мин / 00:28

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
6.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Два холма»