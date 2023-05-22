Два холма (сериал, 2022) сезон 2 серия 14 смотреть онлайн
- 18+53 мин
Два холма
Сезон 2 Серия 1
- 18+26 мин
Два холма
Сезон 2 Серия 3
- 18+28 мин
Два холма
Сезон 2 Серия 4
- 18+28 мин
Два холма
Сезон 2 Серия 5
- 18+23 мин
Два холма
Сезон 2 Серия 6
- 18+25 мин
Два холма
Сезон 2 Серия 7
- 18+25 мин
Два холма
Сезон 2 Серия 8
- 18+28 мин
Два холма
Сезон 2 Серия 9
- 18+25 мин
Два холма
Сезон 2 Серия 10
- 18+27 мин
Два холма
Сезон 2 Серия 11
- 18+24 мин
Два холма
Сезон 2 Серия 12
- 18+28 мин
Два холма
Сезон 2 Серия 13
- 18+29 мин
Два холма
Сезон 2 Серия 14
О сериале
Что будет, если в результате биологической войны почти все мужское население вымрет? Женщины погорюют (недолго), а потом объединятся и создадут новый лучший мир — с экогородками, возобновляемой энергией, возможностями заниматься чем захочется, хоть наукой и биохакингом, хоть йогой и саморазвитием. Размножение теперь происходит путем искусственного оплодотворения, а рождаются в новом мире только девочки.
Но не всем по нраву такое мироустройство. Часть оставшихся в живых мужчин и верных им женщин уходят жить в заброшенные мегаполисы, начинают воровать электричество, наслаждаясь свободой и традиционным сексом. Спокойствие идеально устроенного женского мира оказывается под угрозой, когда учительница Рада из экогорода «Два холма» встречает за его пределами молодого «примата» Геру.
СтранаРоссия
ЖанрКомедия, Фантастика
Время28 мин / 00:28
Рейтинг
- Режиссёр
Дмитрий
Грибанов
- АБРежиссёр
Аскар
Бисембин
- ПНАктриса
Пелагея
Невзорова
- Актёр
Никита
Кологривый
- Актриса
Светлана
Камынина
- Актёр
Владимир
Епифанцев
- Актриса
Анна
Снаткина
- Актёр
Филипп
Бледный
- АСАктёр
Андрей
Скороход
- Актриса
Жанна
Эппле
- ВСАктёр
Валерий
Скорокосов
- АВАктриса
Анфиса
Вистингаузен
- ДКСценарист
Дмитрий
Крепчук
- АЗСценарист
Алексей
Зуенок
- АМСценарист
Анатолий
Молчанов
- ВЗСценарист
Вячеслав
Зуб
- Продюсер
Эдуард
Илоян
- Продюсер
Виталий
Шляппо
- Продюсер
Денис
Жалинский
- Продюсер
Алексей
Троцюк
- ЕСАктриса дубляжа
Елена
Соловьева
- ГПХудожник
Григорий
Пушкин
- ММХудожница
Мария
Муратова
- ВПХудожница
Виктория
Первухина
- АГМонтажёр
Альберт
Галлямов
- АГМонтажёр
Андрей
Гамов
- ПММонтажёр
Павел
Махоткин
- АПМонтажёр
Антон
Полковников
- ДБОператор
Даниил
Батущак
- Оператор
Федор
Стручев
- ДВКомпозитор
Денис
Воронцов