Библиотекарь. Сезон 1
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1-й сезон

Библиотекарь Сезон 1 смотреть онлайн

8.42023, Библиотекарь. Сезон 1 8 серий
Фэнтези, Детективы18+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Cериал по мотивам одноименной книги Михаила Елизарова с Никитой Ефремовым в главной роли. Не пропустите новое фэнтези «Библиотекарь» — смотреть онлайн его можно на Wink уже сейчас!

В первом сезоне вы познакомитесь с невероятным миром читателей магических книг. Люди, прочитавшие их, объединяются в Библиотеки — тайные общества со своим кодексом поведения, врагами и союзниками. Главному герою Алексею Вязинцеву предстоит столкнуться с реальностью, которую он раньше даже не мог представить, и стать одним из членов Библиотеки. Череда мистических событий приведет к тому, что Алексей должен будет разгадать тайну своей семьи и завершить начатое погибшим отцом дело — найти книгу Смысла, самую редкую из магических книг.

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Рейтинг

7.5 КиноПоиск
6.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Библиотекарь»

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