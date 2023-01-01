Библиотекарь Сезон 1 смотреть онлайн

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Cериал по мотивам одноименной книги Михаила Елизарова с Никитой Ефремовым в главной роли. Не пропустите новое фэнтези «Библиотекарь» — смотреть онлайн его можно на Wink уже сейчас!



В первом сезоне вы познакомитесь с невероятным миром читателей магических книг. Люди, прочитавшие их, объединяются в Библиотеки — тайные общества со своим кодексом поведения, врагами и союзниками. Главному герою Алексею Вязинцеву предстоит столкнуться с реальностью, которую он раньше даже не мог представить, и стать одним из членов Библиотеки. Череда мистических событий приведет к тому, что Алексей должен будет разгадать тайну своей семьи и завершить начатое погибшим отцом дело — найти книгу Смысла, самую редкую из магических книг.



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