Библиотекарь Сезон 1 смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 18+50 мин
Библиотекарь
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 18+54 мин
Библиотекарь
Сезон 1 Серия 2
- 18+57 мин
Библиотекарь
Сезон 1 Серия 3
- 18+53 мин
Библиотекарь
Сезон 1 Серия 4
- 18+51 мин
Библиотекарь
Сезон 1 Серия 5
- 18+56 мин
Библиотекарь
Сезон 1 Серия 6
- 18+54 мин
Библиотекарь
Сезон 1 Серия 7
- 18+51 мин
Библиотекарь
Сезон 1 Серия 8
Сюжет
Cериал по мотивам одноименной книги Михаила Елизарова с Никитой Ефремовым в главной роли. Не пропустите новое фэнтези «Библиотекарь» — смотреть онлайн его можно на Wink уже сейчас!
В первом сезоне вы познакомитесь с невероятным миром читателей магических книг. Люди, прочитавшие их, объединяются в Библиотеки — тайные общества со своим кодексом поведения, врагами и союзниками. Главному герою Алексею Вязинцеву предстоит столкнуться с реальностью, которую он раньше даже не мог представить, и стать одним из членов Библиотеки. Череда мистических событий приведет к тому, что Алексей должен будет разгадать тайну своей семьи и завершить начатое погибшим отцом дело — найти книгу Смысла, самую редкую из магических книг.
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Информация
Рейтинг
- Режиссёр
Игорь
Твердохлебов
- Актёр
Никита
Ефремов
- Актриса
Евгения
Дмитриева
- Актриса
Марина
Ворожищева
- Актёр
Михаил
Тройник
- Актёр
Андрей
Мерзликин
- Актёр
Михаил
Трухин
- Актёр
Сергей
Епишев
- Актриса
Елена
Морозова
- Актриса
Мариам
Псутури
- Актёр
Игорь
Золотовицкий
- Сценарист
Илья
Тилькин
- Сценарист
Александр
Грязин
- Сценарист
Михаил
Елизаров
- Продюсер
Юлия
Сумачева
- Продюсер
Владимир
Тюлин
- Продюсер
Анатолий
Тупицын
- Продюсер
Тимур
Вайнштейн
- ЛКХудожник
Леонид
Кипнис
- СМХудожница
Светлана
Михаленко
- АИМонтажёр
Александр
Иванов
- ААМонтажёр
Александр
Амиров
- КАМонтажёр
Кирилл
Арасланов
- Оператор
Станислав
Шарков
- Композитор
Александр
Вартанов