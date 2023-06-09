Библиотекарь. Сезон 1. Серия 1 сериал смотреть онлайн бесплатно

Невербино, 1989. Две группы людей, похожих на ролевиков, сходятся в ожесточенной схватке под голос таинственного чтеца. Москва 1999, молодой актер Алексей Вязинцев, мечтающий покорить Голливуд, узнает, что нужная ему виза стоит больших денег. Вскоре к нему домой приходит отец, о котором много лет не было никаких вестей, и предлагает Алексею материальную помощь. Гордый юноша отказывается от денег горе-папаши. Однако, через несколько дней получив телеграмму, о том, что отец убит, отбрасывает гордость и едет в деревню Широнино, чтобы продать положенную ему по наследству квартиру. Алексею предстоит узнать о связи отца с ролевиками из пролога и таинственном сообществе ценителей книг советского писателя Дмитрия Громова. Разгадывайте многочисленные загадки вместе с героем, когда будете смотреть сериал «Библиотекарь» 1 серия онлайн в видеосервисе Wink.

