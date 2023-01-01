Биография

Михаил Елизаров — писатель и музыкант. Лауреат литературных премий «Русский букер» и «Национальный бестселлер». Родился в Ивано-Франковске 28 января 1973 года. В подростковом возрасте Михаил получил музыкальное образование и пробовал писать песни, а в 1996 году окончил филологический факультет Харьковского национального университета имени Каразина. Позже переехал в Германию: сначала учился в киношколе на телережиссера, а потом работал. В 2007-м Михаил отправился в Москву и через 3 года создал музыкальную группу, с которой записал более 11 альбомов. Литературным дебютом Михаила Елизарова, который привлек к нему внимание, стал сборник рассказов «Ногти». По мотивам его романа снят фэнтези-сериал more originals «Библиотекарь» 2023 года. В числе известных произведений автора можно выделить Pasternak, «Мультики» и «Земля».