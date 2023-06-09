Библиотекарь. Сезон 1. Серия 6 сериал смотреть онлайн бесплатно

Фэнтези-сериал по мотивам романа Михаила Елизарова с Никитой Ефремовым в роли неудачника, которому открылась магическая сила книг забытого советского автора. Россия на излете 1990-х. Невостребованный актер Алексей Вязинцев мечтает покорить Голливуд, но жизнь вносит коррективы в его планы. Отец Алексея убит, и молодой человек отправляется в его родной город, чтобы оформить сделку по продаже квартиры. Там Вязинцев встречает группу людей, которые верят в чудесные свойства произведений не самого известного писателя советских времен Дмитрия Громова. Более того, это не единственные такие чудаки – за книги Громова в стране идет ожесточенная борьба. Алексею предстоит стать ее участником и узнать много нового о самом себе в ходе удивительных приключений. Смотреть премьеру сериала Библиотекарь 2023 года онлайн с 29 июня.

