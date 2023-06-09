Библиотекарь. Сезон 1. Серия 6 сериал смотреть онлайн бесплатно
Сезоны и серии
О сериале
Фэнтези-сериал по мотивам романа Михаила Елизарова с Никитой Ефремовым в роли неудачника, которому открылась магическая сила книг забытого советского автора. Россия на излете 1990-х. Невостребованный актер Алексей Вязинцев мечтает покорить Голливуд, но жизнь вносит коррективы в его планы. Отец Алексея убит, и молодой человек отправляется в его родной город, чтобы оформить сделку по продаже квартиры. Там Вязинцев встречает группу людей, которые верят в чудесные свойства произведений не самого известного писателя советских времен Дмитрия Громова. Более того, это не единственные такие чудаки – за книги Громова в стране идет ожесточенная борьба. Алексею предстоит стать ее участником и узнать много нового о самом себе в ходе удивительных приключений. Смотреть премьеру сериала Библиотекарь 2023 года онлайн с 29 июня.
Рейтинг
- Режиссёр
Игорь
Твердохлебов
- Актёр
Никита
Ефремов
- Актриса
Евгения
Дмитриева
- Актриса
Марина
Ворожищева
- Актёр
Михаил
Тройник
- Актёр
Андрей
Мерзликин
- Актёр
Михаил
Трухин
- Актёр
Сергей
Епишев
- Актриса
Елена
Морозова
- Актриса
Мариам
Псутури
- Актёр
Игорь
Золотовицкий
- Сценарист
Илья
Тилькин
- Сценарист
Александр
Грязин
- Сценарист
Михаил
Елизаров
- Продюсер
Юлия
Сумачева
- Продюсер
Владимир
Тюлин
- Продюсер
Анатолий
Тупицын
- Продюсер
Тимур
Вайнштейн
- ЛКХудожник
Леонид
Кипнис
- СМХудожница
Светлана
Михаленко
- АИМонтажёр
Александр
Иванов
- ААМонтажёр
Александр
Амиров
- КАМонтажёр
Кирилл
Арасланов
- Оператор
Станислав
Шарков
- Композитор
Александр
Вартанов