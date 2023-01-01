Биография

Мариам Псутури — актриса театра и кино. Родилась в Тбилиси 5 февраля 1999 года. В возрасте шести лет вместе с семьей переехала из Грузии в Петербург. С раннего возраста девочка пела и танцевала, а позднее освоила игру на гитаре и фортепиано. После окончания школы поступила на актерский факультет Санкт-Петербургского государственного института кино и театра, где обучалась на курсе Алексахиной. Дебютом на экране для Мариам Псутури стал короткометражный драматический фильм «Кома» 2019 года. Спустя четыре года актриса получила яркую роль Таты из Нижегородской читальни в фэнтези-сериале «Библиотекарь».