Вий 3D (фильм, 2014) смотреть онлайн

Начало XVIII века. Картограф Джонатан Грин совершает научное путешествие из Европы на Восток. Проследовав через Трансильванию и преодолев Карпатские горы, он попадает в затерянную среди непроходимых лесов деревушку. Здесь ему уготована встреча с верным слугой дьявола.

