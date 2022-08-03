Вий 3D
Вий 3D

Вий 3D (фильм, 2014) смотреть онлайн

2014, Вий 3D
Фэнтези, Ужасы124 мин12+

О фильме

Начало XVIII века. Картограф Джонатан Грин совершает научное путешествие из Европы на Восток. Проследовав через Трансильванию и преодолев Карпатские горы, он попадает в затерянную среди непроходимых лесов деревушку. Здесь ему уготована встреча с верным слугой дьявола.

Страна
Украина, Россия
Жанр
Ужасы, Фэнтези
Качество
SD
Время
124 мин / 02:04

Рейтинг

5.7 КиноПоиск
5.2 IMDb

