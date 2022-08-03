Вий 3D (фильм, 2014) смотреть онлайн
2014, Вий 3D
Фэнтези, Ужасы124 мин12+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Начало XVIII века. Картограф Джонатан Грин совершает научное путешествие из Европы на Восток. Проследовав через Трансильванию и преодолев Карпатские горы, он попадает в затерянную среди непроходимых лесов деревушку. Здесь ему уготована встреча с верным слугой дьявола.
Рейтинг
5.7 КиноПоиск
5.2 IMDb
- Режиссёр
Олег
Степченко
- Актёр
Джейсон
Флеминг
- Актёр
Андрей
Смоляков
- Актёр
Алексей
Чадов
- Актриса
Агния
Дитковските
- Актёр
Юрий
Цурило
- Актриса
Ольга
Зайцева
- АЯАктёр
Александр
Яковлев
- Актёр
Игорь
Жижикин
- Актёр
Валерий
Золотухин
- Актриса
Нина
Русланова
- АКСценарист
Александр
Карпов
- Сценарист
Олег
Степченко
- НГСценарист
Николай
Гоголь
- АКПродюсер
Александр
Куликов
- РУПродюсер
Руслан
Устинов
- Продюсер
Алексей
А. Петрухин
- ЛОПродюсер
Леонид
Огородников
- Актёр дубляжа
Василий
Дахненко
- Актёр дубляжа
Андрей
Фединчик
- БГАктёр дубляжа
Борис
Георгиевский
- Актриса дубляжа
Ирина
Киреева
- АГАктёр дубляжа
Александр
Груздев
- ЯКХудожница
Ярмила
Конечна
- СКХудожник
Саша
Козак
- ПЗМонтажёр
Петр
Зеленов
- ВСОператор
Владимир
Смутны
- АГКомпозитор
Антон
Гарсия