Биография

Поклонники современных российских фильмов и сериалов не понаслышке знают об этой актрисе. Фильмы Ольги Зайцевой регулярно выходят на телеэкраны по несколько раз в сутки, поэтому полюбоваться ее талантливой игрой возможность есть всегда. В кинематограф Ольга Зайцева пришла не сразу. После окончания школы она поступила в экономический вуз, разочаровавшись в отказе приемной комиссии ВГИКа о зачислении. Но Ольга не сдавалась. Она с детства обладала волевым характером, поэтому от штурма театральных вузов не отступила. Актриса Ольга Зайцева родилась 5 августа 1982 года в Москве. Ее папа работал инженером, а мама – актриса драматического театра. Ольга решила, что судьба подарила ей, как и маме, актерский талант. Проучившись немного на экономическом факультете, она подала документы в ГИТИС и прошла конкурсный отбор. После съемок в фильме «О любви» Ольга перевелась во ВГИК, как и мечтала раньше. Роли Ольги Зайцевой разнообразны – от расчетливых, современных дам до лирических барышень. «Хозяйка своей судьбы», «Женские мечты о дальних странствиях» – киноленты, известные большинству российских женщин. Но настоящую славу принесла роль Панночки в фильме «Вий», который вышел в прокат в 2014 году.