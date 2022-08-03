Вампирский засос (фильм, 2010) смотреть онлайн

Комедийная пародия на фильм «Сумерки». Романтичная девица Бекки приезжает вместе с своим отцом в небольшой городок и начинает ходить в местную школу. Там она знакомиться с Эдвардом (вампиром) и Джейкобом (оборотнем). У героев завязывается настоящий любовный треугольник...

