Вампирский засос
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Вампирский засос

Вампирский засос (фильм, 2010) смотреть онлайн

2010, Vampires Suck
Ужасы, Комедия78 мин18+

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О фильме

Комедийная пародия на фильм «Сумерки». Романтичная девица Бекки приезжает вместе с своим отцом в небольшой городок и начинает ходить в местную школу. Там она знакомиться с Эдвардом (вампиром) и Джейкобом (оборотнем). У героев завязывается настоящий любовный треугольник...

Страна
США
Жанр
Комедия, Ужасы
Качество
SD
Время
78 мин / 01:18

Рейтинг

4.1 КиноПоиск
3.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Вампирский засос»