Вампирский засос (фильм, 2010) смотреть онлайн
2010, Vampires Suck
Ужасы, Комедия78 мин18+
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О фильме
Комедийная пародия на фильм «Сумерки». Романтичная девица Бекки приезжает вместе с своим отцом в небольшой городок и начинает ходить в местную школу. Там она знакомиться с Эдвардом (вампиром) и Джейкобом (оборотнем). У героев завязывается настоящий любовный треугольник...
Рейтинг
4.1 КиноПоиск
3.5 IMDb
- Режиссёр
Джейсон
Фридберг
- Режиссёр
Аарон
Зельцер
- ДПАктриса
Дженн
Проске
- МЛАктёр
Мэтт
Лантер
- ДБАктёр
Дидрих
Бадер
- КРАктёр
Крис
Ригги
- Актёр
Кен
Жонг
- АвАктриса
Аннелиза
ван дер Пол
- ДДАктёр
Дэвид
ДеЛуис
- КФАктриса
Келси
Форд
- ДФАктёр
Дэйв
Фоли
- НЭАктёр
Ник
Эверсман
- ЗХАктёр
Зейн
Холц
- СФАктриса
Стефани
Фишер
- МХАктёр
Майкл
Хэнсон
- ДХАктёр
Джан
Хи Ли
- Актриса
Ариэль
Кеббел
- ББАктёр
Б.Дж.
Бритт
- ЧУАктёр
Чарли
Уэбер
- ММАктёр
Майк
Мэйхолл
- БДАктёр
Брэдли
Доддс
- ЭБАктриса
Эмили
Бробст
- Актёр
Ретт
Террелл
- Актёр
Рэндал
Ридер
- ЛФАктёр
Лео
Фабиан
- ДЗАктриса
Дэна
Зельцер
- КМАктриса
Кристал
Майо
- АДАктриса
Аманда
Джейкобс
- МКАктриса
Марисса
Кавазос
- РГАктёр
Райан
Глориосо
- БФАктёр
Брайан
Филип Круз
- АГАктриса
Адия
Гарретт
- МБАктриса
Марсель
Баэр
- АОАктриса
Алисса
Овербек
- НГАктёр
Ник
Гомес
- РЛАктёр
Родриго
Луреда
- ДФАктёр
Джон
Франклин
- СРАктриса
Селеста
Робертс
- ГВАктёр
Грег
Вашингтон
- МАктриса
Мишель
Мисти Лэнг
- ВМАктриса
Валери
Морган
- СБАктриса
Сара
Бланш
- ПДАктёр
Паркер
Дэш
- МСАктёр
Майкл
С. «Майк» Аллен
- АБАктёр
Айк
Баринхолц
- ХБАктриса
Хелена
Баррет
- ШБАктриса
Шарлотт
Биггс
- ЛДАктёр
Лэйн
Даброк
- ТДАктёр
Таварис
Джеймс Дарелл
- КФАктриса
Кэйси
Ферран
- ДГАктёр
Джуд
Гави
- КИАктриса
Камерон
Инман
- АМАктриса
Ада
Мишель Лориданс
- ДОАктёр
Джонатан
О’Риэр
- ХЛАктриса
Хезер
Ламб
- ССАктриса
Стефани
Сворд
- ТЕАктёр
Трэйси
Е. Томас
- МТАктриса
Мэллори
Томпсон
- ВУАктриса
Ванета
Уолмсли
- ЧУАктриса
Чеви
Уайт
- Сценарист
Джейсон
Фридберг
- Сценарист
Аарон
Зельцер
- Продюсер
Джейсон
Фридберг
- Продюсер
Питер
Сафран
- Продюсер
Аарон
Зельцер
- ДППродюсер
Джерри
П. Джейкобс
- СОАктриса дубляжа
Светлана
Олешковская
- ИИАктёр дубляжа
Илья
Исаев
- АГАктёр дубляжа
Александр
Груздев
- МТАктёр дубляжа
Михаил
Тихонов
- ЕЧАктриса дубляжа
Елена
Чебатуркина
- РИАктриса дубляжа
Рамиля
Искандер
- ДБАктёр дубляжа
Денис
Беспалый
- Актриса дубляжа
Ольга
Зубкова
- ДЭАктёр дубляжа
Даниил
Эльдаров
- АКАктёр дубляжа
Александр
Комлев
- Актриса дубляжа
Татьяна
Шитова
- АБАктёр дубляжа
Андрей
Бархударов
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Полонский
- АСАктёр дубляжа
Андрей
Симанов
- Актёр дубляжа
Валерий
Сторожик
- ШМОператор
Шон
Морер
- КЛКомпозитор
Кристофер
Леннерц