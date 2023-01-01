Рэндал Ридер

Биография

Рендал Ридер – актер и продюсер. Долгое время был профессиональным борцом. В большинстве случаев играет второстепенных персонажей в комедиях или криминальных драмах. Родился в 1971 году в городе Пасадина (штат Техас, США). Отец – сантехник и предприниматель (имеет собственную конную ферму). Мать – домохозяйка. После окончания школы Рендал уехал в Кентукки и некоторое время работал конюхом. Спустя год, в возрасте 18 лет, стал профессиональным борцом. Часто участвовал в телевизионных спортивных шоу о борьбе, которые выходили на канале ESPN (Global Wrestling Federation). Многие роли Рендала Ридера – это бандиты, охранники, киллеры и т. д. В свободное от спортивной карьеры время посещал курсы актерского мастерства в KD Studios, где его наставником был опытный актер и преподаватель Клифф Осмонд. Первое время играл в малобюджетных картинах. Среди них – «Крутой Уокер», «Свидетели казни» и «Дом на Тодвилл-роуд». Наиболее известные фильмы Рендала Ридера – «Город грехов», «Мачо и ботан», а также «Дэдпул» и «Дэдпул 2». Также известенмногим зрителям по ролям в телесериалах «Скорая помощь», «Касл» и «Рино 911». В качестве продюсера работал над кинокартиной «Sons of Thunder».