Трансформеры: Эпоха истребления HD
Актёры и съёмочная группа фильма «Трансформеры: Эпоха истребления HD»

Актёры и съёмочная группа фильма «Трансформеры: Эпоха истребления HD»

Режиссёры

Майкл Бэй

Michael Bay
Режиссёр

Актёры

Марк Уолберг

Mark Wahlberg
АктёрCade Yeager
Никола Пельтц Бекхэм

Nicola Peltz Beckham
АктрисаTessa Yeager (в титрах: Nicola Peltz)
Джек Рейнор

Jack Reynor
АктёрShane Dyson
Стэнли Туччи

Stanley Tucci
АктёрJoshua Joyce
Келси Грэммер

Kelsey Grammer
АктёрHarold Attinger
Титус Уэлливер

Titus Welliver
АктёрJames Savoy
ТиДжей Миллер

T.J. Miller
АктёрLucas Flannery
Ли Бинбин

Li Bingbing
АктрисаSu Yueming
София Майлс

Sophia Myles
АктрисаDarcy Tirrel
Питер Каллен

Peter Cullen
АктёрOptimus Prime

Сценаристы

Эрен Крюгер

Ehren Kruger
Сценарист

Продюсеры

Йен Брайс

Ian Bryce
Продюсер
Том ДеСанто

Tom DeSanto
Продюсер
Лоренцо Ди Бонавентура

Lorenzo di Bonaventura
Продюсер
Дон Мерфи

Don Murphy
Продюсер

Актёры дубляжа

Сергей Бурунов

Актёр дубляжа
Татьяна Ермилова

Актриса дубляжа
Иван Калинин

Актёр дубляжа
Никита Прозоровский

Актёр дубляжа
Игорь Старосельцев

Актёр дубляжа

Художники

Стив Купер

Steve Cooper
Художник
Бенжамин Эдельберг

Benjamin Edelberg
Художник
Марк В. Мэнсбридж

Mark W. Mansbridge
Художник
Бен Проктер

Ben Procter
Художник
Дэвид Скотт

David Scott
Художник
Уильям Лэдд Скиннер

William Ladd Skinner
Художник
Розмари Бранденбург

Rosemary Brandenburg
Художница
Дэвид Хэк

David Hack
Художник

Монтажёры

Роджер Бартон

Roger Barton
Монтажёр
Уильям Голденберг

William Goldenberg
Монтажёр
Пол Рубелл

Paul Rubell
Монтажёр

Операторы

Амир М. Мокри

Amir M. Mokri
Оператор

Композиторы

Стив Яблонски

Steve Jablonsky
Композитор