Никола Пельтц Бекхэм

Биография

Никола Пельтц — американская актриса. Родилась в Нью-Йорке 9 января 1995 года. Никола с детства интересовалась сценой, проявляя свои задатки в школьных спектаклях. После окончания академии Гринвича в Коннектикуте она перевелась в нью-йоркскую школу White Plains. В 12 лет у Пельтц появился агент, который активно продвигал будущую актрису, благодаря чему в 2007 году ей удалось принять участие в сверхуспешной постановке Blackbird на Манхэттене. Кинодебют Николы Пельтц состоялся в картине 2006 года «Добро пожаловать, или Соседям вход воспрещен», однако первая известность пришла после роли Катары в фэнтези «Повелитель стихий». Также кинодеятельницу можно увидеть в сериальном спин-оффе «Психо» под названием «Мотель Бейтсов» и в четвертой части франшизы об автоботах «Трансформеры: Эпоха истребления».