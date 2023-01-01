Биография

Американский продюсер Дон Мерфи является редким примером безупречного чутья на кинохиты. Он приложил руку к успеху франшизы «Трансформеры», а также спродюсировал такие культовые фильмы, как «Прирожденные убийцы» и «Из ада». Будущий кинематографист родился на Лонг-Айленде в 1966 году. В юности Дон вел колонку о кино в школьной газете. В студенческие годы помогал в разработке рекламных кампаний для нескольких фильмов, когда подрабатывал в агентстве отца. Мерфи получил степень бакалавра бизнес-администрирования и был принят в Школу права университета Джорджтаун. Молодой человек понял, что не хочет заниматься юриспруденцией, и поступил в киношколу в Калифорнии. Там он получил степень магистра искусств и познакомился со многими перспективными кинематографистами. Первой удачей продюсера стала картина «Прирожденные убийцы». Во многом благодаря настойчивости Мерфи именитый режиссер Оливер Стоун согласился снимать по сценарию неизвестного на тот момент Квентина Тарантино. Список фильмов Дона Мерфи продолжился такими картинами, как «Способный ученик», «Из ада» и «Лига выдающихся джентльменов». В 2007 году на экраны вышла первая часть франшизы «Трансформеры». Проект, спродюсированный Мерфи, стал одним из самых кассовых в истории кинематографа. Дон Мерфи женат на шотландской сценаристке и режиссере Сьюзен Монтфорд. Пара вместе работала над фильмом «Академия вампиров».