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Трансформеры: Эпоха истребления HD

Трансформеры: Эпоха истребления HD (фильм, 2014) смотреть онлайн

2014, Transformers: Age of Extinction
Фантастика, Боевик158 мин16+

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О фильме

После разрушительной войны люди научились переделывать трансформеров и подчинять их своей воле. Оптимус Прайм с последними автоботами стремится забрать у людей «зерно», позволяющее создавать металл трансформий – основу для клонирования роботов.

Страна
Китай, США, Гонконг
Жанр
Фантастика, Боевик, Приключения
Качество
SD
Время
158 мин / 02:38

Рейтинг

6.1 КиноПоиск
5.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Трансформеры: Эпоха истребления HD»