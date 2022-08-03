Трансформеры: Эпоха истребления HD (фильм, 2014) смотреть онлайн
2014, Transformers: Age of Extinction
Фантастика, Боевик158 мин16+
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О фильме
После разрушительной войны люди научились переделывать трансформеров и подчинять их своей воле. Оптимус Прайм с последними автоботами стремится забрать у людей «зерно», позволяющее создавать металл трансформий – основу для клонирования роботов.
СтранаКитай, США, Гонконг
ЖанрФантастика, Боевик, Приключения
КачествоSD
Время158 мин / 02:38
Рейтинг
6.1 КиноПоиск
5.6 IMDb
- Режиссёр
Майкл
Бэй
- Актёр
Марк
Уолберг
- Актриса
Никола
Пельтц Бекхэм
- Актёр
Джек
Рейнор
- Актёр
Стэнли
Туччи
- КГАктёр
Келси
Грэммер
- ТУАктёр
Титус
Уэлливер
- Актёр
ТиДжей
Миллер
- Актриса
Ли
Бинбин
- СМАктриса
София
Майлс
- ПКАктёр
Питер
Каллен
- ЭКСценарист
Эрен
Крюгер
- Продюсер
Йен
Брайс
- ТДПродюсер
Том
ДеСанто
- Продюсер
Лоренцо
Ди Бонавентура
- Продюсер
Дон
Мерфи
- Актёр дубляжа
Сергей
Бурунов
- ТЕАктриса дубляжа
Татьяна
Ермилова
- Актёр дубляжа
Иван
Калинин
- НПАктёр дубляжа
Никита
Прозоровский
- ИСАктёр дубляжа
Игорь
Старосельцев
- СКХудожник
Стив
Купер
- БЭХудожник
Бенжамин
Эдельберг
- МВХудожник
Марк
В. Мэнсбридж
- БПХудожник
Бен
Проктер
- ДСХудожник
Дэвид
Скотт
- УЛХудожник
Уильям
Лэдд Скиннер
- РБХудожница
Розмари
Бранденбург
- ДХХудожник
Дэвид
Хэк
- РБМонтажёр
Роджер
Бартон
- УГМонтажёр
Уильям
Голденберг
- ПРМонтажёр
Пол
Рубелл
- АМОператор
Амир
М. Мокри
- СЯКомпозитор
Стив
Яблонски