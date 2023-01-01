Биография

Ли Бинбин — китайская актриса и кинопродюсер. Родилась в провинции Хэйлунцзян 27 февраля 1973 года. Окончила педагогический колледж, после чего устроилась в школу преподавателем музыки. В этот период биографии она планировала посвятить себя музыкальному искусству и продолжить образование в этом направлении. Однако друг, работавший в творческой сфере, разглядел в Ли Бинбин драматический талант и порекомендовал обратить внимание на сферу театра и кино. Она воспользовалась советом, поступила в Шанхайскую театральную академию и не пожалела: уже первое появление на экране в фильме «Семнадцать лет» принесло ей статуэтку на фестивале в Сингапуре. Ли Бинбин обрела признание как исполнительница ролей в жанрах драма, боевик и фантастика. Она неоднократно становилась победительницей национальных кинопремий как лучшая актриса. В ее копилке достижений — приз Golden Rooster Awards — одной из престижнейших наград Китая — и премия «Сто цветов» за картину «Узел», а также статуэтка «Золотая лошадь» за участие в боевике «Мир без воров». Значимыми в карьере также стали проекты «Запретное царство», «Ожидая в одиночестве», «Послание», «Снежный цветок и заветный веер». Знание английского языка позволило актрисе расширить границы творчества и начать сниматься в зарубежных картинах. Ее фильмография пополнилась мировыми блокбастерами «Обитель зла: Возмездие», «Трансформеры: Эпоха истребления», «Мег: Монстр глубины». Является продюсером фильма «Стражи гробниц».