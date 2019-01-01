Семейка Аддамс (фильм, 2019) смотреть онлайн

«Семейка Аддамс»—анимационная комедия обэксцентричной семье, которая обожает все мрачное инеобычное.



Гомес иМортиша Аддамсы сдетьми Уэнсдэй иПагсли переезжают взаброшенный особняк вНью-Джерси. Странные привычки, тяга кэкстравагантной одежде ивыходящие зарамки приличий выходки членов семьи обескураживают ипугают соседей Аддамсов. Когда местная телеведущая задумывает перестроить район, Аддамсы сталкиваются сугрозой своему затворническому образу жизни. Смогутли они защитить свое готичное жилище отсноса иостаться верными жутковатым традициям вмире, полном стереотипов ипредрассудков?



«Семейка Аддамс»—мультфильм, который подойдет ценителям готики, черного юмора ипричудливых персонажей. Аситуации, вкоторых странности Аддамсов вступают в противоречие собыденностью, поднимут настроение ипозволят посмотреть напривычные вещи под новым углом.



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