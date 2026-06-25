СамоИрония судьбы
Wink
Фильмы
СамоИрония судьбы
2022, СамоИрония судьбы
Комедия, Музыка69 мин18+

Этот фильм пока недоступен

СамоИрония судьбы (фильм, 2022) смотреть онлайн

О фильме

Традиционная встреча давних друзей в бане приводит к известным последствиям. Музыкальные звезды, актеры и комики разыгрывают самые узнаваемые сцены из любимых новогодних советских фильмов и исполняют знакомые всем песни.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Музыка
Время
69 мин / 01:09

Рейтинг

6.5 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа фильма «СамоИрония судьбы»