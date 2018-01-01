Биография

Екатерина Моргунова — российская комедийная актриса. Родилась в Пятигорске 17 августа 1986 года. Наибольшую известность приобрела благодаря шоу «Однажды в России» и участию в Высшей лиге КВН в составе команды «Город ПятигорскЪ». Играть в КВН начала еще в университете. В составе команды «Хлабысь» участвовала в играх Центральной Краснодарской лиги, затем присоединилась к объединенной сборной региона «Город ПятигорскЪ», вместе с которой попала в Высшую лигу КВН. Команда собрала полный комплект наград: звание чемпионов Высшей лиги, Летний кубок и все награды музыкального фестиваля «КиВиН». Проявив себя как комедийную актрису на сцене КВН, продолжила карьеру в сфере юмора. Присоединилась к команде шоу «Однажды в России» и стала одной из ведущих участниц проекта. Вместе с коллегами по шоу собрала команду «Сборная России» и участвовала сначала в проекте «Игра», а затем в его перевыпущенном варианте — шоу «Звезды». Сейчас Екатерина Моргунова продолжает карьеру в кино и сериалах. Получила эпизодическую роль в российской адаптации ситкома «Две девицы на мели», снялась в новогодних ремейках телеканала ТНТ «СамоИрония судьбы» и «Иван Васильевич меняет все». Также приняла участие в комедийном сериале «Это мы», исполнив одну из главных ролей.