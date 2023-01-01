Биография

Ляйсан Утяшева — звезда художественной гимнастики. Родилась в Башкирии 28 июня 1985 года. В детстве будущая гимнастка много рисовала и мечтала стать художницей, однако с 1994 года начала заниматься гимнастикой. В Москве тренировалась у Аллы Яниной и Оксаны Скалдиной. В 1999 году стала мастером спорта. Неоднократно побеждала на российских и международных соревнованиях в Словении, Франции, Латвии, стала двукратной чемпионкой Европы, владелицей Кубка мира. В 2006 году из-за травмы ноги ей пришлось оставить спорт. После ухода из большого спорта Ляйсан Утяшева устроилась на ТВ, где вела различные передачи — «Фитнес со звездами», «Знак бесконечности», «НТВ утром», «Личный тренер», «Академия красоты с Ляйсан Утяшевой», «Танцы». Кроме этого, выпустила роман-автобиографию «Несломленная», была радиоведущей в программе «Кафе романтика», снялась в сериале «Чемпионки», где сюжет построен на непростой жизни девочек, занимающихся художественной гимнастикой. Также снялась в сериалах «Воронины», «Не спать!». Фигурировала в клипе на песню «Я буду тебя ждать» певицы Ёлки. Занималась озвучкой мультфильмов. В 2018 году стала приглашенным редактором журнала HELLO!