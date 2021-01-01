Респект (фильм, 2021) смотреть онлайн
Сюжет
Внимание! Фильм доступен только с английской звуковой дорожкой и русскими субтитрами. Детройт, 1952. Десятилетняя Арета Франклин теряет дар речи после смерти матери. В надежде, что дочь вновь заговорит, отец убеждает еe попробовать петь в церковном хоре. Там открывается невероятный вокальный талант девочки, которая переживет еще немало потрясений, станет легендой соул-музыки и активисткой борьбы за права человека — великой Аретой Франклин.
Респект смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
Рейтинг
7.3 КиноПоиск
6.6 IMDb
- Актриса
Дженнифер
Хадсон
- Актёр
Форест
Уитакер
- Актёр
Марлон
Уайанс
- Актёр
Титус
Берджесс
- Актриса
Одра
МакДональд
- Актёр
Марк
Мэрон
- Актриса
Хезер
Хэдли
- Актриса
Кимберли
Скотт
- Актриса
Хейли
Килгор
- Актриса
Сейкон
Сенгблох
- Сценарист
Трэйси
Скотт Уилсон
- Сценарист
Кэлли
Кхури
- ДБХудожник
Джеймс
Беднарк
- КРХудожник
Клинт
Рамос
- Оператор
Крамер
Моргенто
- Композитор
Крис
Бауэрс