Респект (фильм, 2021) смотреть онлайн

Сюжет

Внимание! Фильм доступен только с английской звуковой дорожкой и русскими субтитрами. Детройт, 1952. Десятилетняя Арета Франклин теряет дар речи после смерти матери. В надежде, что дочь вновь заговорит, отец убеждает еe попробовать петь в церковном хоре. Там открывается невероятный вокальный талант девочки, которая переживет еще немало потрясений, станет легендой соул-музыки и активисткой борьбы за права человека — великой Аретой Франклин.



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