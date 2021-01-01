Респект
Wink
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Респект
8.52021, Respect
Драмы138 мин12+

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Респект (фильм, 2021) смотреть онлайн

Сюжет

Внимание! Фильм доступен только с английской звуковой дорожкой и русскими субтитрами. Детройт, 1952. Десятилетняя Арета Франклин теряет дар речи после смерти матери. В надежде, что дочь вновь заговорит, отец убеждает еe попробовать петь в церковном хоре. Там открывается невероятный вокальный талант девочки, которая переживет еще немало потрясений, станет легендой соул-музыки и активисткой борьбы за права человека — великой Аретой Франклин.

Респект смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
Канада, США
Качество
Full HD
Жанры
Драмы

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
6.6 IMDb