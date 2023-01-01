Биография

Кэлли Кхури — американская сценаристка, режиссер и продюсер. Номинантка на премию «Оскар» за лучший сценарий к фильму «Тельма и Луиза». Родилась в Техасе 27 ноября 1957 года. После окончания школы Кэлли поступила в Университет Пердью на архитектурный факультет, но бросила его на пятом семестре. Прежде чем попасть в кинобизнес, будущая сценаристка работала секретарем в рекламной компании. В 1992 году Кхури стала членом жюри кинофестиваля «Сандэнс». С 2002 года она срежиссировала четыре кинокартины, среди которых «Шальные деньги» и «Пэтси и Лоретта». Со времен своего громкого дебюта, отмеченного «Оскаром» в 1992 году, Кэлли Кхури написала не так много сценариев. На ее счету драмы «Тема для разговора», «Божественные тайны сестричек Я-Я» и «Респект», а также сериал «Нэшвилл», над которым сценаристка работала в 2018 году.