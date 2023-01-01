Биография

Марк Мэрон — американский актер, сценарист, продюсер и комик. Родился в Нью-Джерси 27 сентября 1963 года. Марк окончил Университет Бостона по специальности «английская литература». После выпуска будущий кинодеятель увлекся комедией и выступал со стендапом на открытых микрофонах. В 2004 году он становится ведущим на радио, а с 2009-го ведет популярный подкаст. Марк Мэрон начал свой актерский путь с озвучки мультфильма — первым его проектом стал анимационный сериал «Доктор Кац». Многосерийной картиной, прославившей актера, считается автобиографичная комедия «Мэрон», в которой Марк принимал участие в качестве режиссера и сценариста. В 2019 году Мэрон снялся в «Джокере», а в 2021-м — в музыкальной драме «Респект».