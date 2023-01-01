Биография

Трэйси Скотт Уилсон — американская сценаристка, продюсер и драматург. Родилась в Нью-Джерси 2 октября 1966 года. Трэйси окончила Университет Рутгерса, где изучала английский язык. После этого она поступила в Университет Темпл и получила там магистерскую степень по английской литературе. Окончив обучение, Скотт Уилсон написала первые пьесы, а в 1998 году выиграла писательскую стипендию New York Theater Workshop. В последние годы активно преподает в различных университетах. Кинодебютом Трэйси Скотт Уилсон в качестве сценаристки стала медицинская драма «Не навреди» в 2013 году. Затем она поучаствовала в написании нескольких эпизодов к титулованному сериалу «Американцы» с Кери Рассел в главной роли. Далее последовали скрипты к ТВ-проектам «Предатели» и «Фосси/Вердон», а также к полнометражному биографическому фильму «Респект» в 2021 году.