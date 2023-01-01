Биография

Хейли Килгор — американская актриса театра и кино. Родилась в Техасе 16 февраля 1999 года. Хейли была одаренным ребенком и начала петь и выступать еще в раннем возрасте. В 9 лет она исполняла национальный гимн на спортивных мероприятиях в Портленде, а подростком выиграла национальный титул «Мисс Орегон». В школьные годы Килгор играла в спектаклях, а позже поступила в музыкально-драматическую академию в Нью-Йорке, после чего начала играть на Бродвее. Первые шаги в кино Хейли Килгор начала делать в 2019 году. На счету актрисы роли в сериалах «Соседи», «Удивительные истории», «Власть в ночном городе. Книга третья: Юность Кэнена», а также в фильме «Респект» 2021 года.