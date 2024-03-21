Принцесса бензоколонки (фильм, 2023) смотреть онлайн

Кассирша на бензоколонке, мечтающая стать певицей, встречает бывшего одноклассника, который предлагает ей ограбить своего начальника. Ироничный триллер с Дэймоном Уайансом из «Майора Пэйна».



Джоди работает на кассе богом забытой бензоколонки, хотя ее подлинные амбиции — переехать в Лос-Анджелес и начать карьеру эстрадной певицы. Она уже почти потеряла надежду, пока в один прекрасный день не встретила Эдди. Когда-то они учились в одной школе, но с тех пор он стал мелким воришкой и угонщиком. Услышав пение Джоди, Эдди решает помочь ей достигнуть мечты, но для этого им обоим нужны деньги. У него рождается идеальный план: ограбить бензоколонку, где работает Джоди, и уехать в закат. Но все идет не по плану, и за новоиспеченными Бонни и Клайдом начинает охотиться не только хозяин заправки, но и влиятельный криминальный босс.



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