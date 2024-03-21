Принцесса бензоколонки
Wink
Фильмы
Принцесса бензоколонки
7.52023, Cinnamon
Триллер, Криминал88 мин18+
Кассирша на заправке решается на ограбление, чтобы исполнить мечту, но все идет не по плану
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Принцесса бензоколонки (фильм, 2023) смотреть онлайн

О фильме

Кассирша на бензоколонке, мечтающая стать певицей, встречает бывшего одноклассника, который предлагает ей ограбить своего начальника. Ироничный триллер с Дэймоном Уайансом из «Майора Пэйна».

Джоди работает на кассе богом забытой бензоколонки, хотя ее подлинные амбиции — переехать в Лос-Анджелес и начать карьеру эстрадной певицы. Она уже почти потеряла надежду, пока в один прекрасный день не встретила Эдди. Когда-то они учились в одной школе, но с тех пор он стал мелким воришкой и угонщиком. Услышав пение Джоди, Эдди решает помочь ей достигнуть мечты, но для этого им обоим нужны деньги. У него рождается идеальный план: ограбить бензоколонку, где работает Джоди, и уехать в закат. Но все идет не по плану, и за новоиспеченными Бонни и Клайдом начинает охотиться не только хозяин заправки, но и влиятельный криминальный босс.

Выберутся ли они из этой передряги, расскажет фильм «Принцесса бензоколонки» 2023 года, смотреть онлайн который можно на Wink.

Страна
США
Жанр
Криминал, Триллер
Качество
Full HD
Время
88 мин / 01:28

Рейтинг

5.6 КиноПоиск
6.4 IMDb