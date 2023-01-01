Биография

Титус Берджесс — американский актер театра и кино, певец. Родился в Джорджии 21 февраля 1979 года. Титус обучался в старшей школе Cedar Shoals, где играл в первых театральных постановках. В 2001 году будущий актер окончил музыкальный бакалавриат Университета Джорджии. В 2005 году Берджесс дебютировал на Бродвее в мюзикле Good Vibrations. Первым появлением Титуса Берджесса на малых экранах была роль в телевизионном мюзикле «Села батарейка» в 2009 году. Далее последовали актерские работы в сериалах «Дорогой доктор», «Студия 30» и «Фойе Джулии». С 2017 года Титус играл в таких проектах, как «Хорошая борьба», «Чудотворцы», «Меня зовут Долемайт» и «Респект».