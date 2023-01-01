Биография

Сейкон Сенгблох — американская актриса и певица. Родилась в Атланте 23 октября 1977 года. Во время обучения в средней школе Tri-Cities Сейкон выступала в спектаклях и мюзиклах. Перебравшись в Колледж имени Агнес Скотт, девушка начала сниматься в рекламе и играть в бродейских постановках. Сенгблох развивается в том числе как музыкант, выпуская авторские песни и снимая на них клипы. Одно из первых появлений Сейкон Сенгблох на экране состоялось в 1999 году в сериале «Бухта Доусона», однако успех пришел не сразу. В 2007 году актриса снялась в криминальной драме Ридли Скотта «Гангстер», после чего последовали заметные роли в сериалах «Хорошая жена», «Скандал», «Однажды ночью» и «Во тьме». В 2021 году Сегблох сыграла американскую соул певицу Эрму Франклин в музыкальной драме «Респект».