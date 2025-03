Биография

Хезер Хэдли — американская актриса театра и кино, певица. Лауреатка театральной премии «Тони» и двукратная номинатка на премию «Грэмми». Родилась на острове Тринидад 5 октября 1974 года. Хезер обучалась в средней школе Нортропа, где она пела в хоре. Поступив в Университет Нортуэстерн, Хэдли стала изучать коммуникации и музыкальный театр. Уцепившись за возможность дебютировать в мюзикле «Рэгтайм», девушка бросила вуз. В 1997 году она уже выступала на Бродвее в постановке по «Королю Льву», а в 2002 году выпустила свой первый студийный альбом под названием This Is Who I Am. Первое появление Хезер Хэдли на экране состоялось в 2004 году в фильме «Грязные танцы 2: Гаванские ночи». В этом же году актриса сыграла саму себя в фильме «Энциклопедия разводов». Позже Хезер можно было увидеть в сериалах «Медики Чикаго», «Милые Магнолии» и «Хранитель Лев», а также в фильме «Респект» 2021 года.