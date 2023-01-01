Биография

Кимберли Скотт — американская актриса театра и кино. Родилась в Техасе 11 декабря 1961 года. Кимберли обучалась в Университете A&M в Кингсвилле, после чего окончила магистратуру Йельской школы драмы. В 1988 году актриса сыграла в постановке «Джо Тернер пришел и ушел», за которую в последствии была номинирована на театральную премию «Тони» в номинации «Лучшая женская роль». Кимберли Скотт начала активно сниматься в кино с 1989 года. Первыми ее работами стали сериал «Человек по имени «Ястреб» и фантастический триллер Джеймса Кэмерона «Бездна». Большинство проектов, в которых участвовала Кимберли, пришлись на 90-е годы. Среди них фильмы Джоэля Шумахера «С меня хватит!», «Клиент» и «Бэтмен и Робин». В 21 веке с актрисой вышли такие фильмы, как «Планета Ка-Пэкс», «Я — Сэм» и музыкальный байопик «Респект».