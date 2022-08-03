Мультфильм Полный расколбас (2016)

Их едят, а они глядят. «Полный расколбас» — анимационная комедия 18+, в которой продукты в супермаркете живут яркую и насыщенную жизнь, веря в попадание в лучший мир после покупки.



Сосиска Фрэнк и булочка Бренда влюблены, но их планы на счастье рушатся из-за опрокинутой тележки. Вместе с лавашом, тако и бубликом они исследуют магазин, параллельно спасаясь от агрессивного Клизмача. Одна из сосисок узнает правду о судьбе еды на кухне людей и пытается предупредить остальных: рая нет, только смерть в кастрюле. Вдохновленный «Монти Пайтоном» фильм использует грубый юмор и забавный сюжет, чтобы показать борьбу еды за осознанное бытие. Это атеистическая сатира о ложных надеждах вместо жизни в моменте. На фоне мейнстримной анимации «Полный расколбас» выделяется дерзостью и оригинальностью, хотя юмор там иногда на грани.



«Полный расколбас» — мультфильм для взрослых, удивляющий безумным подходом и жесткой сатирой. Это занятное творение, которое предлагает зрителям много веселья, долю сюра и чуточку размышлений о смысле жизни.

