Полный расколбас
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Полный расколбас

Мультфильм Полный расколбас (2016)

7.62016, Sausage Party
Мультфильм, Мультфильм для взрослых85 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Их едят, а они глядят. «Полный расколбас» — анимационная комедия 18+, в которой продукты в супермаркете живут яркую и насыщенную жизнь, веря в попадание в лучший мир после покупки.

Сосиска Фрэнк и булочка Бренда влюблены, но их планы на счастье рушатся из-за опрокинутой тележки. Вместе с лавашом, тако и бубликом они исследуют магазин, параллельно спасаясь от агрессивного Клизмача. Одна из сосисок узнает правду о судьбе еды на кухне людей и пытается предупредить остальных: рая нет, только смерть в кастрюле. Вдохновленный «Монти Пайтоном» фильм использует грубый юмор и забавный сюжет, чтобы показать борьбу еды за осознанное бытие. Это атеистическая сатира о ложных надеждах вместо жизни в моменте. На фоне мейнстримной анимации «Полный расколбас» выделяется дерзостью и оригинальностью, хотя юмор там иногда на грани.

«Полный расколбас» — мультфильм для взрослых, удивляющий безумным подходом и жесткой сатирой. Это занятное творение, которое предлагает зрителям много веселья, долю сюра и чуточку размышлений о смысле жизни.

Страна
США, Канада
Жанр
Мультфильм для взрослых, Комедия, Мультфильм, Приключения, Фэнтези
Качество
SD
Время
85 мин / 01:25

Рейтинг

6.0 КиноПоиск
6.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Полный расколбас»