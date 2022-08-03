Мультфильм Полный расколбас (2016)
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О фильме
Их едят, а они глядят. «Полный расколбас» — анимационная комедия 18+, в которой продукты в супермаркете живут яркую и насыщенную жизнь, веря в попадание в лучший мир после покупки.
Сосиска Фрэнк и булочка Бренда влюблены, но их планы на счастье рушатся из-за опрокинутой тележки. Вместе с лавашом, тако и бубликом они исследуют магазин, параллельно спасаясь от агрессивного Клизмача. Одна из сосисок узнает правду о судьбе еды на кухне людей и пытается предупредить остальных: рая нет, только смерть в кастрюле. Вдохновленный «Монти Пайтоном» фильм использует грубый юмор и забавный сюжет, чтобы показать борьбу еды за осознанное бытие. Это атеистическая сатира о ложных надеждах вместо жизни в моменте. На фоне мейнстримной анимации «Полный расколбас» выделяется дерзостью и оригинальностью, хотя юмор там иногда на грани.
«Полный расколбас» — мультфильм для взрослых, удивляющий безумным подходом и жесткой сатирой. Это занятное творение, которое предлагает зрителям много веселья, долю сюра и чуточку размышлений о смысле жизни.
СтранаСША, Канада
ЖанрМультфильм для взрослых, Комедия, Мультфильм, Приключения, Фэнтези
КачествоSD
Время85 мин / 01:25
Рейтинг
- Режиссёр
Грег
Тирнан
- Режиссёр
Конрад
Вернон
- Актёр
Сет
Роген
- Актриса
Кристен
Уиг
- Актёр
Джона
Хилл
- Актёр
Билл
Хейдер
- Актёр
Майкл
Сера
- Актёр
Джеймс
Франко
- Актёр
Дэнни
Макбрайд
- КРАктёр
Крэйг
Робинсон
- Актёр
Пол
Радд
- Актёр
Ник
Кролл
- КХСценарист
Кайл
Хантер
- Сценарист
Сет
Роген
- Сценарист
Эван
Голдберг
- Продюсер
Меган
Эллисон
- Продюсер
Эван
Голдберг
- Продюсер
Конрад
Вернон
- ДДПродюсер
Дэвид
Дистенфелд
- Актриса дубляжа
Татьяна
Шитова
- ССАктёр дубляжа
Сергей
Смирнов
- АКАктёр дубляжа
Антон
Колесников
- МГАктёр дубляжа
Максим
Голополосов
- ДЭАктёр дубляжа
Даниил
Эльдаров
- КПМонтажёр
Кевин
Павлович
- КЛКомпозитор
Кристофер
Леннерц
- АМКомпозитор
Алан
Менкен