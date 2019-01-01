8.32019, Once Upon a Time... in Hollywood
Драмы, Комедии155 мин18+
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Однажды в… Голливуде (фильм, 2019) смотреть онлайн
Сюжет
Голливуд, 1969. Кинозвезда прошлого десятилетия Рик Далтон переживает творческий застой, что сказывается и на состоянии его личного дублера Клиффа Бута, дела которого тоже не ахти. Тем временем, секта Чарльза Мэнсона готовит покушение на Шэрон Тейт ― жену Романа Поланского и соседку Рика.
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Информация
СтранаСША, Великобритания, Китай
КачествоFull HD, SD
ЖанрыКомедии, Драмы
Рейтинг
7.7 КиноПоиск
7.6 IMDb
- Режиссёр
Кве�нтин
Тарантино
- Актёр
Леонардо
ДиКаприо
- Актёр
Брэд
Питт
- Актриса
Марго
Робби
- Актёр
Эмиль
Хирш
- Актриса
Маргарет
Куолли
- Актёр
Тимоти
Олифант
- ДБАктриса
Джулия
Баттерз
- Актёр
Остин
Батлер
- Актриса
Дакота
Фаннинг
- Актёр
Брюс
Дерн
- Сценарист
Квентин
Тарантино
- УППродюсер
Уильям
Пол Кларк
- Продюсер
Дэвид
Хейман
- Актёр дубляжа
Сергей
Бурунов
- ВКАктёр дубляжа
Всеволод
Кузнецов
- Актриса дубляжа
Татьяна
Шитова
- ДВАктёр дубляжа
Диомид
Виноградов
- МБАктриса дубляжа
Мария
Борисова
- ДДХудожник
Джон
Декстер
- РЛХудожник
Ричард
Л. Джонсон
- АФХудожница
Арианна
Филлипс
- НХХудожница
Нэнси
Хэй
- ФРМонтажёр
Фред
Раскин
- РРОператор
Роберт
Ричардсон