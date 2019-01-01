Однажды в… Голливуде (фильм, 2019) смотреть онлайн

Сюжет

Голливуд, 1969. Кинозвезда прошлого десятилетия Рик Далтон переживает творческий застой, что сказывается и на состоянии его личного дублера Клиффа Бута, дела которого тоже не ахти. Тем временем, секта Чарльза Мэнсона готовит покушение на Шэрон Тейт ― жену Романа Поланского и соседку Рика.



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