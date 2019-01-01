Однажды в… Голливуде
Wink
Фильмы
Однажды в… Голливуде
8.32019, Once Upon a Time... in Hollywood
Драмы, Комедии155 мин18+

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Однажды в… Голливуде (фильм, 2019) смотреть онлайн

Сюжет

Голливуд, 1969. Кинозвезда прошлого десятилетия Рик Далтон переживает творческий застой, что сказывается и на состоянии его личного дублера Клиффа Бута, дела которого тоже не ахти. Тем временем, секта Чарльза Мэнсона готовит покушение на Шэрон Тейт ― жену Романа Поланского и соседку Рика.

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Информация

Страна
США, Великобритания, Китай
Качество
Full HD, SD
Жанры
Комедии, Драмы

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
7.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Однажды в… Голливуде»

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