Мстители (фильм, 2012) смотреть онлайн
О фильме
Земля снова в опасности, отступать нельзя — позади Нью-Йорк. Фантастический супергеройский фильм «Мстители» собрал в одном кадре весь цвет кинематографической вселенной Marvel.
Хитроумный Локи завладел мощным артефактом Тессерактом, заручился поддержкой инопланетных существ читаури и готовится напасть на Землю. Остановить его под силу только организации Щ.И.Т. Жаль только группа супергероев напоминает не дружную команду, а жильцов коммуналки, у которых за годы соседства накопилось множество взаимных претензий и обид. Чтобы начать действовать сообща, Железному Человеку, Соколиному Глазу, Халку, Тору, Черной Вдове и Капитану Америка придется преодолеть внутренние разногласия и победить внутренних демонов. Выбора у них, впрочем, все равно нет.
Безудержный экшен, искрометный юмор, харизматичные персонажи — вот три причины невероятного коммерческого успеха фильма. Смотреть «Мстители» стоит как тем, кто любит супергеройские картины, так и тем, кто прежде не видел ни одной. Фильм вас точно не разочарует.
СтранаСША
ЖанрФантастика, Боевик, Приключения, Фэнтези
КачествоFull HD, SD
Время137 мин / 02:17
Рейтинг
- Режиссёр
Джосс
Уидон
- Актёр
Роберт
Дауни мл.
- Актёр
Крис
Эванс
- Актёр
Марк
Руффало
- Актёр
Крис
Хемсворт
- Актриса
Скарлетт
Йоханссон
- Актёр
Джереми
Реннер
- Актёр
Том
Хиддлстон
- Актёр
Сэмюэл
Л. Джексон
- КГАктёр
Кларк
Грегг
- Актриса
Коби
Смолдерс
- Сценарист
Джосс
Уидон
- ЗПСценарист
Зак
Пенн
- Продюсер
Кевин
Файги
- ВАПродюсер
Виктория
Алонсо
- Продюсер
Луис
Д’Эспозито
- Продюсер
Джон
Фавро
- Актёр дубляжа
Владимир
Зайцев
- ДЭАктёр дубляжа
Даниил
Эльдаров
- Актёр дубляжа
Алексей
Мясников
- ИЖАктёр дубляжа
Иван
Жарков
- Актриса дубляжа
Татьяна
Шитова
- БЭХудожник
Бенжамин
Эдельберг
- ГСХудожник
Грегори
С. Хупер
- БХХудожник
Билли
Хантер
- РЛХудожник
Ричард
Л. Джонсон
- РМХудожник
Рэнди
Мур
- АБХудожница
Александра
Бирн
- ВДХудожник
Виктор
Дж. Золфо
- ДФМонтажёр
Джеффри
Форд
- ЛЛМонтажёр
Лиза
Лэссек
- ШМОператор
Шеймас
МакГарви
- АСКомпозитор
Алан
Сильвестри