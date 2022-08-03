Земля снова в опасности, отступать нельзя — позади Нью-Йорк. Фантастический супергеройский фильм «Мстители» собрал в одном кадре весь цвет кинематографической вселенной Marvel.



Хитроумный Локи завладел мощным артефактом Тессерактом, заручился поддержкой инопланетных существ читаури и готовится напасть на Землю. Остановить его под силу только организации Щ.И.Т. Жаль только группа супергероев напоминает не дружную команду, а жильцов коммуналки, у которых за годы соседства накопилось множество взаимных претензий и обид. Чтобы начать действовать сообща, Железному Человеку, Соколиному Глазу, Халку, Тору, Черной Вдове и Капитану Америка придется преодолеть внутренние разногласия и победить внутренних демонов. Выбора у них, впрочем, все равно нет.



Безудержный экшен, искрометный юмор, харизматичные персонажи — вот три причины невероятного коммерческого успеха фильма. Смотреть «Мстители» стоит как тем, кто любит супергеройские картины, так и тем, кто прежде не видел ни одной. Фильм вас точно не разочарует.

