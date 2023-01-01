Биография

Кевин Файги – американский продюсер и глава корпорации Marvel Studios, которая производит высокобюджетные блокбастеры по мотивам популярных комиксов. Родился 2 июня 1973 года в Бостоне. Обучался кинопроизводству в Университете Южной Калифорнии, после чего трудился под началом известного продюсера Лорен Шулер Доннер. В 2000-м году благодаря увлечению комиксами стал одним из ключевых продюсеров блокбастера «Люди Икс». В дальнейшем спродюсировал еще несколько хитов о Человеке-пауке, Халке и других персонажах из комиксов издательства Marvel. В 2007 году Файги назначен на пост директора Marvel Studios, и через год компания выпустила свой первый самостоятельный фильм «Железный человек», ставший первой частью будущей киноэпопеи «Мстители». Именно продюсер Кевин Файги сумел придать ленте фирменный «марвеловский» облик: харизматичные персонажи, головокружительные спецэффекты и потрясающий юмор. За более чем десять лет количество фильмов Кевина Файги по вселенной «Мстителей» достигло отметки свыше тридцати. В настоящее время Marvel Studios принадлежит корпорации Disney и ведет съемки не только будущих фильмов, но телесериалов, а также мультфильмов о супергероях.