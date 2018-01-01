Актёры и съёмочная группа фильма «Мстители»
Режиссёры
Актёры
АктёрTony Stark / Iron Man
Роберт Дауни мл.Robert Downey Jr.
АктёрSteve Rogers / Captain America
Крис ЭвансChris Evans
АктёрBruce Banner / The Hulk
Марк РуффалоMark Ruffalo
АктёрThor
Крис ХемсвортChris Hemsworth
АктрисаNatasha Romanoff / Black Widow
Скарлетт ЙоханссонScarlett Johansson
АктёрClint Barton / Hawkeye
Джереми РеннерJeremy Renner
АктёрLoki
Том ХиддлстонTom Hiddleston
АктёрNick Fury
Сэмюэл Л. ДжексонSamuel L. Jackson
АктёрAgent Phil Coulson
Кларк ГреггClark Gregg
АктрисаAgent Maria Hill