Фильмы
Мстители
Актёры и съёмочная группа фильма «Мстители»

Актёры и съёмочная группа фильма «Мстители»

Режиссёры

Джосс Уидон

Joss Whedon
Режиссёр

Актёры

Роберт Дауни мл.

Robert Downey Jr.
АктёрTony Stark / Iron Man
Крис Эванс

Chris Evans
АктёрSteve Rogers / Captain America
Марк Руффало

Mark Ruffalo
АктёрBruce Banner / The Hulk
Крис Хемсворт

Chris Hemsworth
АктёрThor
Скарлетт Йоханссон

Scarlett Johansson
АктрисаNatasha Romanoff / Black Widow
Джереми Реннер

Jeremy Renner
АктёрClint Barton / Hawkeye
Том Хиддлстон

Tom Hiddleston
АктёрLoki
Сэмюэл Л. Джексон

Samuel L. Jackson
АктёрNick Fury
Кларк Грегг

Clark Gregg
АктёрAgent Phil Coulson
Коби Смолдерс

Cobie Smulders
АктрисаAgent Maria Hill

Сценаристы

Джосс Уидон

Joss Whedon
Сценарист
Зак Пенн

Zak Penn
Сценарист

Продюсеры

Кевин Файги

Kevin Feige
Продюсер
Виктория Алонсо

Victoria Alonso
Продюсер
Луис Д’Эспозито

Louis D'Esposito
Продюсер
Джон Фавро

Jon Favreau
Продюсер

Актёры дубляжа

Владимир Зайцев

Актёр дубляжа
Даниил Эльдаров

Актёр дубляжа
Алексей Мясников

Актёр дубляжа
Иван Жарков

Актёр дубляжа
Татьяна Шитова

Актриса дубляжа

Художники

Бенжамин Эдельберг

Benjamin Edelberg
Художник
Грегори С. Хупер

Gregory S. Hooper
Художник
Билли Хантер

William O. Hunter
Художник
Ричард Л. Джонсон

Richard L. Johnson
Художник
Рэнди Мур

Randy Moore
Художник
Александра Бирн

Alexandra Byrne
Художница
Виктор Дж. Золфо

Victor J. Zolfo
Художник

Монтажёры

Джеффри Форд

Jeffrey Ford
Монтажёр
Лиза Лэссек

Lisa Lassek
Монтажёр

Операторы

Шеймас МакГарви

Seamus McGarvey
Оператор

Композиторы

Алан Сильвестри

Alan Silvestri
Композитор