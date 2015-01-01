Мстители: Эра Альтрона (фильм, 2015) смотреть онлайн

Сюжет

Одиннадцатый (пятый во второй фазе) фильм из киновселенной Marvel. Фильм «Мстители: Эра Альтрона» от режиссера сериала «Невероятные» Джосса Уидона, с Робертом Дауни-младшим, Крисом Хемсвортом, Крисом Эвансом и Скарлетт Йоханссон в главных ролях.



Мстители штурмуют базу «ГИДРЫ» и забирают скипетр Локи, в котором обнаруживается камень с искусственным интеллектом. Тони Старк принимает решение «оживить» дремлющего Альтрона, чтобы на его основе создать миротворческую программу для защиты Земли. Однако, когда интеллект наконец просыпается от долгого сна, он делает неверные выводы насчет своей миссии. Просчитав множество вариантов решения поставленной перед ним задачи, он решает, что главной угрозой для планеты является само человечество. Теперь Мстителям придется сразиться с существом, которое они сами воскресили, чтобы защитить людей.



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