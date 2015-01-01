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Мстители: Эра Альтрона (фильм, 2015) смотреть онлайн
Сюжет
Одиннадцатый (пятый во второй фазе) фильм из киновселенной Marvel. Фильм «Мстители: Эра Альтрона» от режиссера сериала «Невероятные» Джосса Уидона, с Робертом Дауни-младшим, Крисом Хемсвортом, Крисом Эвансом и Скарлетт Йоханссон в главных ролях.
Мстители штурмуют базу «ГИДРЫ» и забирают скипетр Локи, в котором обнаруживается камень с искусственным интеллектом. Тони Старк принимает решение «оживить» дремлющего Альтрона, чтобы на его основе создать миротворческую программу для защиты Земли. Однако, когда интеллект наконец просыпается от долгого сна, он делает неверные выводы насчет своей миссии. Просчитав множество вариантов решения поставленной перед ним задачи, он решает, что главной угрозой для планеты является само человечество. Теперь Мстителям придется сразиться с существом, которое они сами воскресили, чтобы защитить людей.
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Информация
СтранаСША
КачествоFull HD, SD
ЖанрыФантастика, Боевики, Приключения
Рейтинг
- Режиссёр
Джосс
Уидон
- Актёр
Роберт
Дауни мл.
- Актёр
Крис
Хемсворт
- Актёр
Крис
Эванс
- Актриса
Скарлетт
Йоханссон
- Актёр
Марк
Руффало
- Актёр
Джереми
Реннер
- Актёр
Аарон
Тейлор-Джонсон
- ЭОАктриса
Элизабет
Олсен
- ДСАктёр
Джеймс
Спэйдер
- Актёр
Сэмюэл
Л. Джексон
- Сценарист
Джосс
Уидон
- Сценарист
Стэн
Ли
- ДКСценарист
Джек
Кёрби
- ДССценарист
Джо
Саймон
- Продюсер
Кевин
Файги
- ВАПродюсер
Виктория
Алонсо
- МБПродюсер
Митчелл
Белл
- ДКПродюсер
Джэми
Кристофер
- Актёр дубляжа
Владимир
Зайцев
- ИЖАктёр дубляжа
Иван
Жарков
- ДЭАктёр дубляжа
Даниил
Эльдаров
- Актриса дубляжа
Татьяна
Шитова
- Актёр дубляжа
Алексей
Мясников
- ШБХудожник
Шэйн
Банс
- МРХудожник
Мэттью
Робинсон
- АБХудожница
Александра
Бирн
- ДФМонтажёр
Джеффри
Форд
- ЛЛМонтажёр
Лиза
Лэссек
- БДОператор
Бен
Дэвис
- ДЭКомпозитор
Дэнни
Элфман
- БТКомпозитор
Брайан
Тайлер