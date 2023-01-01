Биография

Стэн Ли – актер, писатель, сценарист, ведущий и продюсер. Современному зрителю он запомнился как автор многочисленных комиксов, которые были экранизированы студией «MARVEL». Часто автор появляется на экранах в качестве камео. Стэн родился в Нью-Йорке в еврейской семье. Он рано начал работать: писал некрологи и пресс-релизы, занимался доставкой еды, продавал газеты. В армии служил в отделе учебных фильмов, рисовал развлекательные истории в картинках. После службы решил попробовать себя в создании комиксов и быстро стал знаменитым. Работал над комиксами практически всю жизнь, но в последние годы признавался, что из-за ухудшившегося зрения потерял способность читать и писать. Умер от остановки сердца в медцентре «Седарс-Синай». Фильмы Стэна Ли либо выходили на его собственном телеканале «POW! Entertainment», либо снимались на студии «MARVEL». Он продюсировал такие супергеройские картины, как «Халк», «Блэйд», «Каратель» и многие другие. Автор и сам любил сниматься. Роли Стэна Ли – это в основном камео, но иногда он играет и эпизодических персонажей: водителей, пассажиров, прохожих, продавцов фаст-фуда.