Мистер и миссис Смит
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Мистер и миссис Смит

Мистер и миссис Смит (фильм, 2005) смотреть онлайн

9.32005, Mr. & Mrs. Smith
Боевики, Триллеры115 мин18+

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Сюжет

Обычная супружеская пара с удивлением узнает, что они оба наемные убийцы. И каждому из них дан приказ на убийство другого. Джону и Джейн придется решать, что важнее, брак или работа.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Комедии, Боевики, Криминал, Триллеры

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
6.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Мистер и миссис Смит»

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