Мистер и миссис Смит (фильм, 2005) смотреть онлайн
9.32005, Mr. & Mrs. Smith
Боевики, Триллеры115 мин18+
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Сюжет
Обычная супружеская пара с удивлением узнает, что они оба наемные убийцы. И каждому из них дан приказ на убийство другого. Джону и Джейн придется решать, что важнее, брак или работа.
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Рейтинг
7.5 КиноПоиск
6.5 IMDb
- Режиссёр
Даг
Лайман
- Актёр
Брэд
Питт
- Актриса
Анджелина
Джоли
- Актёр
Винс
Вон
- АБАктёр
Адам
Броди
- Актриса
Керри
Вашингтон
- Актёр
Кит
Дэвид
- Актёр
Крис
Вайц
- РХАктриса
Рэйчел
Хантли
- Актриса
Мишель
Монахэн
- СМАктриса
Стефани
Марч
- Сценарист
Саймон
Кинберг
- Продюсер
Лукас
Фостер
- Продюсер
Акива
Голдсман
- ЭМПродюсер
Эрик
МакЛеод
- Продюсер
Арнон
Милчен
- ВКАктёр дубляжа
Всеволод
Кузнецов
- Актриса дубляжа
Ольга
Зубкова
- ПИАктёр дубляжа
Пётр
Иващенко
- ОВАктёр дубляжа
Олег
Вирозуб
- ОКАктриса дубляжа
Ольга
Кузнецова
- КНХудожник
Кит
Нили
- МКХудожник
Майкл
Каплан
- ВДХудожник
Виктор
Дж. Золфо
- МТМонтажёр
Майкл
Троник
- ББОператор
Боян
Бацелли
- ДПКомпозитор
Джон
Пауэлл