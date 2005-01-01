Мистер и миссис Смит (фильм, 2005) смотреть онлайн

Сюжет

Обычная супружеская пара с удивлением узнает, что они оба наемные убийцы. И каждому из них дан приказ на убийство другого. Джону и Джейн придется решать, что важнее, брак или работа.



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