Мальчишник: Часть III (перевод Гоблина)
Актёры и съёмочная группа фильма «Мальчишник: Часть III (перевод Гоблина)»

Режиссёры

Тодд Филлипс

Todd Phillips
Режиссёр

Актёры

Брэдли Купер

Bradley Cooper
АктёрPhil
Эд Хелмс

Ed Helms
АктёрStu
Зак Галифианакис

Zach Galifianakis
АктёрAlan
Кен Жонг

Ken Jeong
АктёрMr. Chow
Джон Гудман

John Goodman
АктёрMarshall
Джастин Барта

Justin Bartha
АктёрDoug
Джеффри Тэмбор

Jeffrey Tambor
АктёрSid
Мелисса Маккарти

Melissa McCarthy
АктрисаCassie
Хизер Грэм

Heather Graham
АктрисаJade
Майк Эппс

Mike Epps
АктёрBlack Doug

Сценаристы

Тодд Филлипс

Todd Phillips
Сценарист
Крэйг Мэйзин

Craig Mazin
Сценарист
Джон Лукас

Jon Lucas
Сценарист

Продюсеры

Дэниэл Голдберг

Daniel Goldberg
Продюсер
Тодд Филлипс

Todd Phillips
Продюсер
Крис Бендер

Chris Bender
Продюсер
Скотт Будник

Scott Budnick
Продюсер

Актёры дубляжа

Пётр Иващенко

Актёр дубляжа
Борис Шувалов

Актёр дубляжа
Вячеслав Гришечкин

Актёр дубляжа
Диомид Виноградов

Актёр дубляжа
Александр Новиков

Актёр дубляжа

Художники

Луиз Мингенбах

Louise Mingenbach
Художница
Джин Сердена

Gene Serdena
Художник

Монтажёры

Джефф Грот

Jeff Groth
Монтажёр

Операторы

Лоуренс Шер

Lawrence Sher
Оператор

Композиторы

Кристоф Бек

Christophe Beck
Композитор