Люди Икс 2
Актёры и съёмочная группа фильма «Люди Икс 2»

Режиссёры

Брайан Сингер

Bryan Singer
Режиссёр

Актёры

Патрик Стюарт

Patrick Stewart
АктёрProfessor Charles Xavier
Хью Джекман

Hugh Jackman
АктёрLogan / Wolverine
Иэн Маккеллен

Ian McKellen
АктёрEric Lehnsherr / Magneto
Холли Берри

Halle Berry
АктрисаOroro Munroe / Storm
Фамке Янссен

Famke Janssen
АктрисаJean Grey
Джеймс Марсден

James Marsden
АктёрScott Summers / Cyclops
Анна Пэкуин

Anna Paquin
АктрисаRogue
Ребекка Ромейн

Rebecca Romijn
АктрисаRaven Darkholme / Mystique / Grace (в титрах: Rebecca Romijn-Stamos)
Брайан Кокс

Brian Cox
АктёрWilliam Stryker
Алан Камминг

Alan Cumming
АктёрKurt Wagner / Nightcrawler

Сценаристы

Майкл Догерти

Michael Dougherty
Сценарист
Дэн Харрис

Dan Harris
Сценарист
Зак Пенн

Zak Penn
Сценарист
Дэвид Хэйтер

David Hayter
Сценарист

Продюсеры

Лорен Шулер Доннер

Lauren Shuler Donner
Продюсер
Ральф Уинтер

Ralph Winter
Продюсер
Ави Арад

Avi Arad
Продюсер
Том ДеСанто

Tom DeSanto
Продюсер

Актёры дубляжа

Владимир Еремин

Актёр дубляжа
Александр Рахленко

Актёр дубляжа
Рудольф Панков

Актёр дубляжа
Ольга Сирина

Актриса дубляжа
Алёна Ивченко

Актриса дубляжа

Художники

Хелен Джарвис

Helen Jarvis
Художница
Луиз Мингенбах

Louise Mingenbach
Художница

Монтажёры

Эллиот Грэхэм

Elliot Graham
Монтажёр
Джон Оттмен

John Ottman
Монтажёр

Операторы

Ньютон Томас Сигел

Newton Thomas Sigel
Оператор

Композиторы

Джон Оттмен

John Ottman
Композитор