Актёры и съёмочная группа фильма «Люди Икс 2»

Актёры
АктёрProfessor Charles Xavier
Патрик СтюартPatrick Stewart
АктёрLogan / Wolverine
Хью ДжекманHugh Jackman
АктёрEric Lehnsherr / Magneto
Иэн МаккелленIan McKellen
АктрисаOroro Munroe / Storm
Холли БерриHalle Berry
АктрисаJean Grey
Фамке ЯнссенFamke Janssen
АктёрScott Summers / Cyclops
Джеймс МарсденJames Marsden
АктрисаRogue
Анна ПэкуинAnna Paquin
АктрисаRaven Darkholme / Mystique / Grace (в титрах: Rebecca Romijn-Stamos)
Ребекка РомейнRebecca Romijn
АктёрWilliam Stryker
Брайан КоксBrian Cox
АктёрKurt Wagner / Nightcrawler